阿布扎比大奖赛排位赛：汉密尔顿摘下2019赛季最后一个杆位

已经获得第六个世界冠军的刘易斯·汉密尔顿在阿布扎比大奖赛排位赛中击败所有对手，自夏休期以来第一次获得杆位，同时用个人第五个杆位结束2019赛季的排位赛任务。
汉密尔顿在排位赛中优势明显。他在Q3里的第一次尝试就跑出1分34.828秒，是当时唯一打破1分35秒大关的车手。英国人在第二个计时圈里进一步把标杆时间提高到1分34.779秒。
此时，只有他的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯跑到了1分34秒，但还是以0.194秒之差屈居第二。而且由于本周末两次更换了动力单元部件，芬兰人将退到发车区的最后发车。这使得第三名的马克斯·维斯塔潘将前进到第一排发车，成为对汉密尔顿最大的威胁。
法拉利无法向杆位发起真正冲击，尽管查尔斯·莱克勒克在Q2里坐上榜首。摩纳哥人在加盟跃马的第一个赛季里，第十二次在排位赛战绩上战胜塞巴斯蒂安·维特尔。两辆法拉利赛车将从第二排发车。亚历山大·阿尔本排名第六。
迈凯伦和雷诺占据了进入Q3的四个名额。在“小集团”的竞争中，本赛季新秀兰多·诺里斯脱颖而出，将成为中游集团发车位置最靠前的车手，并且与阿尔本分享第三排。雷诺的丹尼尔·里卡多则力压卡洛斯·塞恩斯。而下赛季将离开赛场的尼科·霍肯伯格位列第十。
塞尔吉奥·佩雷兹以0.196秒之差，被挡在Q3大门外。不过由于博塔斯将退到发车区最后起步，墨西哥人将代表Racing Point从前十位发车。
红牛二队的皮埃尔·加斯利仅仅落后墨西哥人0.034秒，但也只比驾驶另一辆Racing Point赛车的兰斯·斯特罗尔快0.014秒。事实上，排名第十四位的丹尼尔·科维亚特也只相差队友0.05秒。
哈斯车队的凯文·马格努森惊险地进入了Q2，但是无力向前十名发起冲击。他在Q1最后时刻闯关成功，但是恰好把队友罗曼·格罗斯让淘汰。后者在周五的两节练习里都在中游车队中最快，却在排位赛里遇到麻烦。他先是出场时不得不在维修区通道里避让科维亚特。此后他又向车队报告赛车感觉有异样。
两辆阿尔法·罗密欧赛车仅仅速度不济，而基米·莱科宁本赛季第十次被队友安东尼奥·吉奥维纳兹击败。
威廉姆斯完成了悲惨赛季的最后一场排位赛。最后一次出战的罗伯特·库比卡还是没有摆脱垫底的命运，落后队友乔治·拉塞尔0.5秒之多。不过由于博塔斯身背引擎罚单，波兰人将从倒数第二位发车。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1'34.779
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1'35.139
|0.360
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'35.219
|0.440
|4
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|1'35.339
|0.560
|5
|Alex Albon
|Red Bull
|1'35.682
|0.903
|6
|Lando Norris
|McLaren
|1'36.436
|1.657
|7
|Daniel Ricciardo
|Renault
|1'36.456
|1.677
|8
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|1'36.459
|1.680
|9
|Nico Hulkenberg
|Renault
|1'36.710
|1.931
|10
|Sergio Perez
|Racing Point
|1'37.055
|2.276
|11
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|1'37.089
|2.310
|12
|Lance Stroll
|Racing Point
|1'37.103
|2.324
|13
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|1'37.141
|2.362
|14
|Kevin Magnussen
|Haas
|1'37.254
|2.475
|15
|Romain Grosjean
|Haas
|1'38.051
|3.272
|16
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1'38.114
|3.335
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1'38.383
|3.604
|18
|George Russell
|Williams
|1'38.717
|3.938
|19
|Robert Kubica
|Williams
|1'39.236
|4.457
|20
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1'34.973
|0.194
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|阿布扎比大奖赛
|Author
|Frankie Mao