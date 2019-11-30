阿布扎比大奖赛排位赛：汉密尔顿摘下2019赛季最后一个杆位

汉密尔顿在排位赛中优势明显。他在Q3里的第一次尝试就跑出1分34.828秒，是当时唯一打破1分35秒大关的车手。英国人在第二个计时圈里进一步把标杆时间提高到1分34.779秒。

此时，只有他的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯跑到了1分34秒，但还是以0.194秒之差屈居第二。而且由于本周末两次更换了动力单元部件，芬兰人将退到发车区的最后发车。这使得第三名的马克斯·维斯塔潘将前进到第一排发车，成为对汉密尔顿最大的威胁。

法拉利无法向杆位发起真正冲击，尽管查尔斯·莱克勒克在Q2里坐上榜首。摩纳哥人在加盟跃马的第一个赛季里，第十二次在排位赛战绩上战胜塞巴斯蒂安·维特尔。两辆法拉利赛车将从第二排发车。亚历山大·阿尔本排名第六。

迈凯伦和雷诺占据了进入Q3的四个名额。在“小集团”的竞争中，本赛季新秀兰多·诺里斯脱颖而出，将成为中游集团发车位置最靠前的车手，并且与阿尔本分享第三排。雷诺的丹尼尔·里卡多则力压卡洛斯·塞恩斯。而下赛季将离开赛场的尼科·霍肯伯格位列第十。

塞尔吉奥·佩雷兹以0.196秒之差，被挡在Q3大门外。不过由于博塔斯将退到发车区最后起步，墨西哥人将代表Racing Point从前十位发车。

红牛二队的皮埃尔·加斯利仅仅落后墨西哥人0.034秒，但也只比驾驶另一辆Racing Point赛车的兰斯·斯特罗尔快0.014秒。事实上，排名第十四位的丹尼尔·科维亚特也只相差队友0.05秒。

哈斯车队的凯文·马格努森惊险地进入了Q2，但是无力向前十名发起冲击。他在Q1最后时刻闯关成功，但是恰好把队友罗曼·格罗斯让淘汰。后者在周五的两节练习里都在中游车队中最快，却在排位赛里遇到麻烦。他先是出场时不得不在维修区通道里避让科维亚特。此后他又向车队报告赛车感觉有异样。

两辆阿尔法·罗密欧赛车仅仅速度不济，而基米·莱科宁本赛季第十次被队友安东尼奥·吉奥维纳兹击败。

威廉姆斯完成了悲惨赛季的最后一场排位赛。最后一次出战的罗伯特·库比卡还是没有摆脱垫底的命运，落后队友乔治·拉塞尔0.5秒之多。不过由于博塔斯身背引擎罚单，波兰人将从倒数第二位发车。