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Formula 1 / 阿布扎比大奖赛 / 排位赛报告

阿布扎比大奖赛排位赛：汉密尔顿摘下2019赛季最后一个杆位

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阿布扎比大奖赛排位赛：汉密尔顿摘下2019赛季最后一个杆位
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2019年11月30日 下午2:18

已经获得第六个世界冠军的刘易斯·汉密尔顿在阿布扎比大奖赛排位赛中击败所有对手，自夏休期以来第一次获得杆位，同时用个人第五个杆位结束2019赛季的排位赛任务。

汉密尔顿在排位赛中优势明显。他在Q3里的第一次尝试就跑出1分34.828秒，是当时唯一打破1分35秒大关的车手。英国人在第二个计时圈里进一步把标杆时间提高到1分34.779秒。

此时，只有他的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯跑到了1分34秒，但还是以0.194秒之差屈居第二。而且由于本周末两次更换了动力单元部件，芬兰人将退到发车区的最后发车。这使得第三名的马克斯·维斯塔潘将前进到第一排发车，成为对汉密尔顿最大的威胁。

法拉利无法向杆位发起真正冲击，尽管查尔斯·莱克勒克在Q2里坐上榜首。摩纳哥人在加盟跃马的第一个赛季里，第十二次在排位赛战绩上战胜塞巴斯蒂安·维特尔。两辆法拉利赛车将从第二排发车。亚历山大·阿尔本排名第六。

迈凯伦和雷诺占据了进入Q3的四个名额。在“小集团”的竞争中，本赛季新秀兰多·诺里斯脱颖而出，将成为中游集团发车位置最靠前的车手，并且与阿尔本分享第三排。雷诺的丹尼尔·里卡多则力压卡洛斯·塞恩斯。而下赛季将离开赛场的尼科·霍肯伯格位列第十。

塞尔吉奥·佩雷兹以0.196秒之差，被挡在Q3大门外。不过由于博塔斯将退到发车区最后起步，墨西哥人将代表Racing Point从前十位发车。

红牛二队的皮埃尔·加斯利仅仅落后墨西哥人0.034秒，但也只比驾驶另一辆Racing Point赛车的兰斯·斯特罗尔快0.014秒。事实上，排名第十四位的丹尼尔·科维亚特也只相差队友0.05秒。

哈斯车队的凯文·马格努森惊险地进入了Q2，但是无力向前十名发起冲击。他在Q1最后时刻闯关成功，但是恰好把队友罗曼·格罗斯让淘汰。后者在周五的两节练习里都在中游车队中最快，却在排位赛里遇到麻烦。他先是出场时不得不在维修区通道里避让科维亚特。此后他又向车队报告赛车感觉有异样。

两辆阿尔法·罗密欧赛车仅仅速度不济，而基米·莱科宁本赛季第十次被队友安东尼奥·吉奥维纳兹击败。

威廉姆斯完成了悲惨赛季的最后一场排位赛。最后一次出战的罗伯特·库比卡还是没有摆脱垫底的命运，落后队友乔治·拉塞尔0.5秒之多。不过由于博塔斯身背引擎罚单，波兰人将从倒数第二位发车。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'34.779  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'35.139 0.360
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'35.219 0.440
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'35.339 0.560
5 Thailand Alex Albon Red Bull 1'35.682 0.903
6 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'36.436 1.657
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'36.456 1.677
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'36.459 1.680
9 Germany Nico Hulkenberg Renault 1'36.710 1.931
10 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'37.055 2.276
11 France Pierre Gasly Toro Rosso 1'37.089 2.310
12 Canada Lance Stroll Racing Point 1'37.103 2.324
13 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 1'37.141 2.362
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'37.254 2.475
15 France Romain Grosjean Haas 1'38.051 3.272
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'38.114 3.335
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'38.383 3.604
18 United Kingdom George Russell Williams 1'38.717 3.938
19 Poland Robert Kubica Williams 1'39.236 4.457
20 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'34.973 0.194
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