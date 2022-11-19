阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘摘下赛季第七杆，佩雷兹领先莱克勒克发车

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进入2022赛季最后一场排位赛Q3后，先出场的佩雷兹跑出1分24.316秒，但晚出场的维斯塔潘第一圈做出1分23.988秒后，超过卡洛斯·塞恩斯后早早占据了临时杆位。不过，墨西哥人领先年度第二名的对手查尔斯·莱克勒克。

进入最后一圈，红牛和法拉利车手都有进步，但无法撼动荷兰人的领先位置，他把时间进一步提高到了1分23.824秒。最接近的是人则是佩雷兹，但也有超过0.2秒的差距，但墨西哥人将继续在年度第二名之争中领先对手莱克勒克发车。

在巴西包揽前二名的梅赛德斯，对抓地力和轮胎温度感到挣扎，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔只名列第六七名。值得一提的是，虽然前者因为第三节练习里下超过两辆赛车受到调查，但赛会干事认为他“已经放开油门和踩下刹车”，因此没有开出任何罚单。

兰多·诺里斯在Q3只做了一个计时圈，但足够让迈凯伦成为中游集团最快的赛车。他仅次于前三名车队，排在第七名。埃斯特班·奥康虽然在第二圈进步，但是以0.06秒的差距排在迈凯伦车手之后。

塞巴斯蒂安·维特尔完成了他F1生涯最后一个排位赛飞驰圈，1分24.961秒让他处在前队友丹尼尔·里卡多之前。澳大利亚人在迈凯伦的最后一个周末，进入了排位赛前十名，但因为在巴西留下的罚单，需要退后三位发车。

费尔南多·阿隆索离开Alpine前的最后一场排位赛，以止步于Q2的结果收场。他距离及格线只有不到0.02秒，不过因为里卡多的处罚，他将递进到第十位发车。

角田裕毅相差阿隆索0.123秒，名列第12位。明年失去比赛席位的米克·舒马赫，在最后一场排位赛里名列第13位。随后是兰斯·斯特罗尔和周冠宇。俩人之间只有0.049秒之差，而他们的车队——阿斯顿·马丁和阿尔法·罗密欧——正在位年度第六名而战。

Q1阶段最后一轮的冲刺，多名车手都提高了时间，阿隆索进步了0.25秒后，以0.048秒把凯文·马格努森淘汰出局。而与丹麦人只有0.025秒差距的皮埃尔·加斯利，在AlphaTauri的最后一场排位赛，只能在第一阶段结束。

瓦尔特利·博塔斯在两轮飞驰圈都遭遇了车流问题，未能闯入Q2。威廉姆斯的两名车手排在最后，其中亚历山大·阿尔本位于尼古拉斯·拉蒂菲之前，后者完成了他在F1的最后一场排位赛。