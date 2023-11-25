阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘强势逆转摘杆位，汉密尔顿连续两场Q2出局

尽管维斯塔潘罕见地没有在任何一节自由练习里拿下时间榜第一，但排位赛开始后立即火力全开，轻松以前两个阶段的第一名晋级最后的前十名争夺。

他在Q3里第一个计时圈跑出1分23.445秒，牢牢地占据第一位。显示出第二快速度的迈凯伦，尽管由兰多·诺里斯位居第二，但相差红牛车手0.371秒，他的队友奥斯卡·皮亚斯特雷的第一圈排名第三，领先三节练习里高居头名的乔治·拉塞尔0.2秒。但是相比练习阶段，梅赛德斯W14赛车显然在温度下降的排位赛阶段里表现挣扎——刘易斯·汉密尔顿甚至连续第二场排位赛止步于Q2。

诺里斯第一个完成最后一冲，在第一计时段刷出全场最快，但第三计时段出错，没能提高。皮亚斯特雷进步并排到队友身前，但查尔斯·莱克勒克的第二圈让他超过两位迈凯伦车手，攀升到第二。虽然维斯塔潘的第二圈没有改进，但最接近他的摩纳哥人还相差0.139秒，意味着他把本赛季最后一个杆位收入囊中。根据他与红牛领队克里斯蒂安·霍纳在无线电中的对话，荷兰车手在并不顺利的练习阶段后，打赌自己至少能在第一排发车。

作为本赛季杆位数仅次于维斯塔潘的车手，莱克勒克将从头排发车。三节练习里占据时间榜第一的乔治·拉塞尔在进入排位赛后，竞争力不如预期理想，为梅赛德斯取得第四的发车位置。

诺里斯最终滑落到第五位，本赛季第一次在排位赛成绩上不如队友。而AlphaTauri的角田裕毅表现不俗，排在了第六，领先阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索。尼科·霍肯博格在前两个阶段里看似磕磕盼盼——都有计时圈因违反赛道界限被取消——但他闯入了Q3并名列第八。

塞尔吉奥·佩雷兹和皮埃尔·加斯利的第二圈都因为在一号弯偏出赛道被取消，只能排在第九十位。

两辆梅赛德斯在Q2最后完成计时圈，汉密尔顿勉强让自己从淘汰区上升到第十，但是在他身后过线的拉塞尔提高更多后排到第四，意味着七届世界冠军以0.088秒之差无缘前十名，而他告诉车队“这辆赛车感觉有地方不对劲”。

埃斯特班·奥康相差及格线0.113秒，同样未能晋级。兰斯·斯特罗尔排在第13位。亚历山大·阿尔本在Q2进入最后三分钟时第一个完成最后一轮冲刺，但很快被在他身后出场的车手挤到前十之外，最后落到第14位。而当队友角田裕毅取得前十名的发车位置时，丹尼尔·里卡多则只有第15名。

本赛季最后一场排位赛的维修区出口开放后，所有赛车都按兵不动。倒计时还剩15分钟不到时，车手们才出发开始做计时圈，使得赛道上车流状况非常微妙。

霍肯博格、周冠宇和洛根·萨金特的第一个计时圈，因为在不同弯角违反了赛道界限规则而被取消。然而，当德国人的第二圈努力成功晋级时，周冠宇没能在第二圈跑出足够竞争力的时间，只排在第19位，而萨金特的第二圈同样在一号弯跑出赛道后再被取消。

瓦尔特利·博塔斯也只取得第18名，意味着阿尔法·罗密欧只能在其最后一场F1大奖赛里，从发车区靠后的位置开始比赛。当霍肯博格进入第二阶段时，另一位哈斯车手凯文·马格努森无缘晋级。

境遇最尴尬的无疑是法拉利的卡洛斯·塞恩斯，因为周五第二节一开始就严重撞车的西班牙，尽管在周六练习里出场，但明显赛车无法找到正确的调校，让他仅仅在第一节排位赛里名列第16位。

作为本赛季收官战，梅赛德斯和法拉利正在为制造商年度第二名而战，两支车队各只有一辆赛车从前十位发车，而莱克勒克比拉塞尔更靠前两位。而第四名的争夺里，迈凯伦两辆赛车都在阿斯顿·马丁最靠前的阿隆索之前，尽管皮亚斯特雷涉嫌阻挡了加斯利被取消的那一圈而遭到赛会干事的调查。