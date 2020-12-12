阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘力压梅赛德斯双雄摘下杆位

杆位的争夺看似在刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯之间展开。最后时刻，两名梅赛德斯车手在第一名的位置上交替，当英国人跑出1分35.332秒后，他的队友又以1分35.271秒夺回。

然而，眼看德国制造商打造的引擎将垄断本赛季所有杆位，稍后冲线的维斯塔潘在他的最后一次尝试里，一举做出1分35.246秒，以0.025秒的微弱优势夺下杆位。荷兰人为红牛和本田在本赛季收官战里拿到了本赛季第一个杆位，也是个人在F1的得三个杆位。

梅赛德斯自混合动力时代开始以来，第一次无缘在亚斯码头赛道从杆位开始比赛。在因为新冠肺炎而错过萨基尔大奖赛，汉密尔顿返回赛车后的第一场比赛将从第二排出发。

迈凯伦的兰多·诺里斯获得第四名后，在内部比拼中以9:8力压下赛季转投法拉利的卡洛斯·塞恩斯。名列第六的西班牙人将与亚历山大·阿尔本分享第三排。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特稍稍领先Racing Point的兰斯·斯特罗尔，俩人分别位列第七八名。而查尔斯·莱克勒克与皮埃尔·加斯利会从第五排起步。

两辆雷诺赛车在Q2里用软胎做时间的努力没能奏效，双双倒在及格线前。埃斯特班·奥康以0.077秒之差无缘前十名的较量。丹尼尔·里卡多的第一个计时圈因为在21号弯四轮出界被取消。澳大利亚人的第二圈虽然更快，但还是不够闯关，名列队友之后。

塞巴斯蒂安·维特尔为法拉利参加的最后一场排位赛以Q2遭淘汰而收场，将从第13位参加他离开马拉内罗前的最后一场比赛。阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹止步于第14位。

在萨基尔大奖赛里收获职业生涯首胜的塞尔吉奥·佩雷兹因为身背引擎罚单而要退到最后发车。墨西哥人在Q2没有做出时间。

Q1结束时，吉奥维纳兹惊险晋级。他的第一个计时圈时间因为在20号弯违反赛道界限规则被删除。但最后时刻，他把队友基米·莱科宁淘汰出局。这位着意大利人在本赛季的排位赛成绩中9:8战胜了后者。

返回威廉姆斯的乔治·拉塞尔位列哈斯的凯文·马格努森之后，列倒数第三。代替罗曼·格罗斯让、第二次参加排位赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂击败了本赛季新秀尼古拉斯·拉蒂菲。