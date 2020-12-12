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阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘力压梅赛德斯双雄摘下杆位

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阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘力压梅赛德斯双雄摘下杆位
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马克斯·维斯塔潘在2020赛季最后一场排位赛里击败梅赛德斯双雄，将在阿布扎比大奖赛中本赛季第一次从杆位起步。

杆位的争夺看似在刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯之间展开。最后时刻，两名梅赛德斯车手在第一名的位置上交替，当英国人跑出1分35.332秒后，他的队友又以1分35.271秒夺回。

然而，眼看德国制造商打造的引擎将垄断本赛季所有杆位，稍后冲线的维斯塔潘在他的最后一次尝试里，一举做出1分35.246秒，以0.025秒的微弱优势夺下杆位。荷兰人为红牛和本田在本赛季收官战里拿到了本赛季第一个杆位，也是个人在F1的得三个杆位。

梅赛德斯自混合动力时代开始以来，第一次无缘在亚斯码头赛道从杆位开始比赛。在因为新冠肺炎而错过萨基尔大奖赛，汉密尔顿返回赛车后的第一场比赛将从第二排出发。

迈凯伦的兰多·诺里斯获得第四名后，在内部比拼中以9:8力压下赛季转投法拉利的卡洛斯·塞恩斯。名列第六的西班牙人将与亚历山大·阿尔本分享第三排。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特稍稍领先Racing Point的兰斯·斯特罗尔，俩人分别位列第七八名。而查尔斯·莱克勒克与皮埃尔·加斯利会从第五排起步。

两辆雷诺赛车在Q2里用软胎做时间的努力没能奏效，双双倒在及格线前。埃斯特班·奥康以0.077秒之差无缘前十名的较量。丹尼尔·里卡多的第一个计时圈因为在21号弯四轮出界被取消。澳大利亚人的第二圈虽然更快，但还是不够闯关，名列队友之后。

塞巴斯蒂安·维特尔为法拉利参加的最后一场排位赛以Q2遭淘汰而收场，将从第13位参加他离开马拉内罗前的最后一场比赛。阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹止步于第14位。

在萨基尔大奖赛里收获职业生涯首胜的塞尔吉奥·佩雷兹因为身背引擎罚单而要退到最后发车。墨西哥人在Q2没有做出时间。

Q1结束时，吉奥维纳兹惊险晋级。他的第一个计时圈时间因为在20号弯违反赛道界限规则被删除。但最后时刻，他把队友基米·莱科宁淘汰出局。这位着意大利人在本赛季的排位赛成绩中9:8战胜了后者。

返回威廉姆斯的乔治·拉塞尔位列哈斯的凯文·马格努森之后，列倒数第三。代替罗曼·格罗斯让、第二次参加排位赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂击败了本赛季新秀尼古拉斯·拉蒂菲。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'35.246  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'35.271 0.025
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'35.332 0.086
4 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'35.497 0.251
5 Thailand Alex Albon Red Bull 1'35.571 0.325
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'35.815 0.569
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'35.963 0.717
8 Canada Lance Stroll Racing Point 1'36.046 0.800
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'36.242 0.996
10 France Esteban Ocon Renault 1'36.359 1.113
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'36.406 1.160
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'36.065 0.819
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'36.631 1.385
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'38.248 3.002
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'37.555 2.309
16 United Kingdom George Russell Williams 1'38.045 2.799
17 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 1'38.173 2.927
18 Canada Nicholas Latifi Williams 1'38.443 3.197
19 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'37.863 2.617
20 Mexico Sergio Perez Racing Point    
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Author Frankie Mao

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