阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，强势拿下杆位

世界冠军争夺的关键排位赛，梅赛德斯和红牛的主角顺利进入Q3。塞尔吉奥·佩雷兹在第一圈给维斯塔潘做了尾流，帮助队友跑出1分22.109秒，领先汉密尔顿达到0.5秒之多。而且，荷兰人给队友投桃报李，力助后者的第一个计时圈排在第三，领先博塔斯。

来到第二圈，梅赛德斯并没有安排博塔斯为汉密尔顿制造尾流。英国人跑在队友之前，虽然提高了0.180秒，但是不足以挑战维斯塔潘。荷兰人的第二圈其实可以更快，但在最后时刻收油。不过，他锁定了自己连续第二个阿布扎比的杆位，为周日的决战打下基础。

值得一提的是，维斯塔潘在Q2的时间用软胎做出，而汉密尔顿用的是中性胎。两位争冠车手开始决战的策略不相同。

略微出人意料的是，第三的发车位没有被佩雷兹或博塔斯拿到。迈凯伦的兰多·诺里斯提高个人时间后，力压墨西哥人冲到了第三，有望成为世界冠军之战的搅局者。反观博塔斯的第二圈只有微小的进步，让他只排在第六。法拉利的卡洛斯·塞恩斯名列第五，而且只差佩雷兹0.035秒。

查尔斯·莱克勒克名列第七，与他分享第四排的是角田裕毅。AlphaTauri小将的第一个计时圈更快，但因为在16号弯违反赛道界限规则被取消。埃斯特班·奥康和丹尼尔·里卡多分列第九十位。

Q2最后一圈，多辆赛车挤在一起互相牵制，导致了一片混乱。两届世界冠军费尔南多·阿隆索受到影响后未能提高个人时间，以第11名与Q3失之交臂。西班牙人在赛车里具体拳头，表达了强烈的不满。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在第二圈仍然用中性胎，虽然他有所进步，但止步于第12名。两位阿斯顿·马丁车手一起无缘晋级。本周日迎来个人第100场大奖赛的兰斯·斯特罗尔只能从前十名之外的第13位投入比赛，而他的队友塞巴斯蒂安·维特尔名列第15。德国人成为多辆赛车制造的乱局的最大受害者，在最后时刻遇到了双黄旗，因此在无线电里大发雷霆。

安东尼奥·吉奥维纳兹在他代表阿尔法·罗密欧的最后一场排位赛里进入了Q2，并且获得第14名。

Q1还剩6分25秒时，因为一根标志杆被诺里斯撞飞，赛后打出红旗信号，让赛道抢险员能够捡走。

Q1恢复后，众多车手先后出场再做计时圈。最后时刻，两辆威廉姆斯赛车虽然有所提高，但还是只达到及格线的边缘。尼古拉斯·拉蒂菲与第15名的维特尔只有0.1秒的差距，但本赛季成为Q2常客的乔治·拉塞尔，在最后一场他代表威廉姆斯参加的排位赛里提前遭到淘汰。

F1生涯最后一场的基米·莱科宁没有得到眷顾。早早完成自己最后一个飞驰圈的他，与及格线距离较远。哈斯的两位车手依然排在最后两名，米克·舒马赫依然继续稍靠前，而尼基塔·马兹平成为本赛季唯一没有从Q1突围过的车手。