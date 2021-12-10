阿布扎比大奖赛周五练习：汉密尔顿居首，维斯塔潘最快圈被取消

另一位冠军候选人马克斯·维斯塔潘在第一节自由练习里最快，领衔竞争对手汉密尔顿。不过相比傍晚前的阶段在较热的条件下进行，黄昏后及灯光下的阶段温度条件更加接近排位赛和正赛。而两辆梅赛德斯赛车直接带着中性胎出场。

汉密尔顿率先做出1分24.943秒，比维斯塔潘用同款配方轮胎做出的时间快了0.046秒，占据第一。不过，荷兰人因为在16号弯违反赛道界限规则被取消了单圈时间。此后，英国人换上软胎进行单圈冲刺模拟。他的第一次尝试没有队友瓦尔特利·博塔斯快，但在第二圈成功把自己时间提高到1分23.691秒。而红牛车手没有再做出能冲击时间榜第一的时间。最终汉密尔顿成为当天最快的车手。

Alpine车手埃斯特班·奥康做出第二快的单圈时间，相差汉密尔顿0.343秒，但正好比最后一个周末代表梅赛德斯参赛的博塔斯快了0.049秒。芬兰人排在第三，但一度在14号弯失控后右后轮蹭上护墙，好在没有大碍。

两位红牛车手分列第四五位，其中维斯塔潘的个人最快时间定格在1分24.332秒，塞尔吉奥·佩雷兹落后不到0.07秒紧随其后。

费尔南多·阿隆索帮助Alpine在前六名中占据两席，在他身后的是AlphaTauri车手角田裕毅。日本车手领先两位法拉利车手0.025秒，皮埃尔·加斯利排名第十。

眼看第二节练习即将计时器走完，迎来F1生涯告别战的基米·莱科宁在14号弯撞墙并导致红旗出现。赛会就此终止了整个阶段。