阿布扎比与F1续约至2030年

阿布扎比从2009年起举办F1大奖赛，地点是填海造出的亚斯岛，并以赛道为中心建造了全套的娱乐休闲设施。从2014年起至今，亚斯码头一直承办赛季的收官战。本周末将是2010、2014和2016年后，第四次见证世界冠军争夺的最后决战。

在这场引人关注的大战前，F1对外确认已经与阿布扎比方面续签了一份长期合约，并且将保留收官战的举办权。

"我们很高兴确认根据新的协议，我们将在阿布扎比比赛直到2030年，"F1主席兼首席执行官兼总裁斯蒂法诺·多梅尼卡利表示。"我们非常期待本周末的赛季收官战，届时将有更多F1历史诞生。”

"赛事推广方阿布扎比赛车管理公司（ADMM）总能为每个F1赛季的收官战创造令人难以置信的表演，加上为改善亚斯码头赛道上的比赛而做出的修改，我们对未来多年的比赛感到激动。"

阿布扎比赛车管理公司首席执行官Saif Al Noaimi表示："阿布扎比大奖赛和亚斯码头赛道继续将数以亿计的观众和电视观众，引入阿布扎比和阿联酋。与F1集团签署的新多年协议，不仅代表了我们的紧密关系，而且重申了我们承诺要为所有来访者提供绝妙的世界级比赛周末的体验。”

为了今年的比赛，亚斯码头方面对赛道布局做了一些修改，提高了整体速度，试图一改往日难以超车的缺陷。这是否将为刘易斯·汉密尔顿与马克斯·维斯塔潘之间的世界冠军争夺战带来变数，还是未知数。

根据2022年赛历，明年阿布扎比的比赛定在11月20日，比今年早一个月，为了给卡塔尔世界杯的开幕让路。