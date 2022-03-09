阿尔法·罗米欧：F1热度“大幅飙升”推动了商业价值增长

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凭借Netflix的《Drive to Survive》系列节目大获成功，以及F1在美国等市场的扩张，如这项运动在全球范围内的关注度与日俱增。

根据相关报道，许多车队都在冬季达成了新的商业合作，并在投资方方面找到了新的合作伙伴。继去年马克斯·维斯塔潘夺得总冠军后，红牛与美国科技巨头甲骨文以及加密货币交易公司Bybit达成了规模可观的合作，而法拉利也迎来两家新的主要合作伙伴——桑坦德银行和Velas。

阿尔法·罗密欧也在整个冬季也宣布签约了大量的新合同。得益于中国第一位F1正式车手周冠宇的加盟，瑞士车队自上赛季结束以来，便与十几个新的合作伙伴建立了联系。

瓦瑟尔认为，F1车队新商业协议的大量出现，证明了人们对这项运动的兴趣正变得日益浓厚，从而吸引了大量企业竞相参与。

“这是各种因素的综合结果，但围绕F1的炒作热度是高涨的，”瓦瑟尔表示。“我们去年在不同的分站赛中都看到了这种景象，去年在奥斯丁观看F1比赛的观众人数是有史以来最多的。这是一场重量级的活动，并且我们的电视观众正在日趋攀升。”

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“我认为，我们作为一项运动正变得越来越有吸引力。作为一支车队也是如此，因为我们拥有雄心壮志。我认为随着新的赞助商的加入，我们正在打造一个强大的项目。“

“这种感觉很棒！如果我们的新闻稿有打扰到您，我们很抱歉!但每天都有新的赞助商加入，这是一种很棒的感觉。”

去年冬天，瓦瑟尔告诉Motorsport.com，周冠宇带来的额外支持将使车队的预算接近每年1.4亿美元的预算帽——他也称之为一个“巨大的机会”。

迈凯伦首席执行官扎克·布朗最近预测，由于全世界对F1的兴趣日益增长，F1在未来十年将迎来一片繁荣的商业前景。

今年F1原计划以23场比赛迎来有史以来分站数最多的一个赛季。但由于俄罗斯大奖赛的取消，目前的赛程为22场。F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利认为，要找到替补的比赛“绝对没问题”。

明年卡塔尔和中国将重新加入赛程。而与拉斯维加斯的谈判也正在进行中，或有望将F1在美国的版图扩大至三场比赛。

翻译/小飞侠