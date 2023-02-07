阿尔法·罗密欧F1新赛车C43以红黑涂装惊艳亮相

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阿尔法·罗密欧全新亮相的C43赛车采用了令人惊艳的红黑相间涂装。进入新版规则实施后的第二年，新车由技术总监扬·蒙肖带领的团队设计。相比哈斯、红牛和威廉姆斯的新车涂装发布，已经揭开面纱的C43让人对2023赛车有更直观的理解。阿尔法·罗密欧表示，“由于国际汽联对规则进行了有限但重要的修改，C43纳入了一些更新和车底新的部件，而在整体发展路线方面依然有望实现大幅度改进”。

这支索伯赛车运作的车队在2022赛季的阿布扎比收官战上，击败了竞争对手阿斯顿·马丁后锁定了年度第六，取得了辛威尔团队自2012年以来的最佳年度成绩。

不过这个冬天，在弗雷德里克·瓦塞尔加入法拉利之后，作为车队运作方的索伯公司迎来了全新的管理结构。迈凯伦原领队安德雷亚斯·塞德尔成为索伯赛车的新任首席执行官，而近期车队任命赋予已经担任多年总经理的亚历山德罗·阿鲁尼·布拉维额外的身份——车队F1代表，负责车队日常和比赛周末的管理工作。这是塞德尔来到索伯之后做出的第一项重要人事任命，而他将把更多精力放在公司整体运作上，为2026年与奥迪F1厂商车队项目做准备。

“将一辆赛车变为现实是一个漫长的过程，涉及到车队的每一个部门，因此今天看到它的揭幕是一个非常自豪的时刻，”阿鲁尼·布拉维表示，“我们的新赛车是几个月工作的成果，但今天只是一个旅程的开始：我们需要以谦逊和奉献精神继续努力，在赛道上把性能展示出来。车队中所有人都致力于实现这一目标，我相信我们的工作将带来回报。”

去年，周冠宇作为第一位参加F1正式比赛的中国车手，在他的新秀赛季里三次获得积分，并且进入过Q3。整个赛季中，他在赛道上稳定的发挥、勤恳踏实的工作态度、良好的团队精神获得了车队和围场同仁的认可。今年，迎来兔年本命年的周冠宇将与经验丰富的队友博塔斯连续第二年联手作战。

“我很高兴看到过去几个月的幕后工作之后，C43终于揭开了面纱，”周冠宇说，“我认为我们在2023年采用了漂亮的新设计，我期待几天后去巴塞罗那驾驶这辆赛车，然后前往巴林进行冬季测试，迎接新赛季的开始。”

“去年车队从一开始就给我家的感觉，欢迎我并给我时间去学习和提高。今年的期望值肯定更高，我将把新秀赛季的所有经验带到2023年。我对即将到来的事情感到兴奋，我已经为全力出击完全做好了准备。”

去年从梅赛德斯加入阿尔法·罗密欧之后，博塔斯拿到了车队55个积分中的49分，他期待在新赛季帮助车队延续上升势头。

“与车队共事的第一个赛季非常有趣，我们一起取得了相当坚实的进展，现在只有一个方向可以延续：向上、更高、更好的方向。显然还有工作要做，还有事情要改进，但我相信我们有能力在今年争取更好的成绩。我迫不及待地想回到比赛中去，我已经精神抖擞，渴望新赛季的开始。”