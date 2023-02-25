阿尔法·罗密欧C43克服了两个关键弱点

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在周四巴林季前测试第一天C43赛车表现令人鼓舞之后，瓦尔特利·博塔斯和周冠宇都对整个冬天车队在一些具体领域的进展感到振奋。

除了一些一般的空气动力学和性能升级外，两位车手尤其受到可靠性进步和更稳定赛车尾端的鼓舞，因为这些问题在整个2022年里一直困扰着车队。

在谈到赛车感觉有很大改善的地方时，博塔斯说：“赛车的尾部绝对已经变得更加稳定。这是去年的一个弱点，特别是在高速弯角，所以这很好。”

“我们仍然需要微调平衡，特别是在较低的速度下，我们有点挣扎，有前轮锁死和转向不足。但这并不是我们无法解决的。”

周冠宇表示改善赛车的尾部一直是设计师这个冬天的首要任务。

“这是我们的主要目标之一，”他表示。“我们试图在（去年）下半赛季解决这个问题，但当我们解决了这个问题时，我们失去了一些赛车性能。今年，我们试图恢复上赛季初的性能。”

“高速表现是我们去年的弱点。因此我们试图改进这一点，这似乎效果很好。现在，我们做出的改进似乎很明显。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

除了赛车驾驶感觉更好之外，可靠性方面阿尔法·罗密欧赛车三天中只有零星的故障（博塔斯最后一天上午阶段一度因疑似动力单元问题停在赛道上），也是一大利好消息。

两名车手在第一天完成的138圈，与去年巴塞罗那第一轮测试中给车手造成打击的有限圈数形成了鲜明对比。而12个月前，在巴塞罗那进行的首轮测试中，赛车每天都没能完成超过100圈，甚至第一天仅仅跑了32圈。

博塔斯表示，可靠性的进步在他来是车队迈出的关键一步。

“主要积极的事情是我们没有一个问题，这与去年的测试形成了鲜明对比，”他说。“因此，至少我们开局顺利，得到了一些适当的里程，就现在来说，这非常重要。”

当被问及他是否觉得去年多场大奖赛上给车队带来麻烦的可靠性问题已经得到解决时，博塔斯在第一天测试之后说：“我觉得我们去年在底盘方面遇到的所有主要问题都得到了很好的确认。”

“许多概念都有了变化，例如我们遇到多个问题的散热。至少（第一天）表明我们可以毫无问题地完成两场以上比赛距离的里程。这是好事。”

“因此，我相信赛车肯定会比去年更好。显然，去年我们在法拉利动力单元方面确实有不少问题。但到目前为止，什么都没有。”

翻译/Holiday