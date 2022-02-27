阿尔法·罗密欧C42以红白色正式亮相

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阿尔法·罗密欧在F1规则大改的2022赛季开启新篇章，由博塔斯与周冠宇搭档参赛。巴塞罗那季前测试里，C42使用了迷彩涂装出场。今天，这款由索伯赛车公司打造的赛车终于露出了红白色相间的真荣。鼻锥与驾驶舱舱壁相连的部分、“光环”保护装置、引擎盖的大部分地方都为红色，并增加了用复古字体书写的 "Alfa Romeo“字样。

根据车队介绍，这款涂装由阿尔法的Centro Stile设计中心特别制作。车队表示，这是“辛威尔的团队参加F1的第30个年头，向过去致以惊艳又淡雅的致敬，追溯昔日的历史设计和阿尔法·罗密欧及索伯赛车的传承”。

"赛季的开始总是一个令人兴奋的时刻，在这个时刻我们看到了数百人长期以来的工作成果，"对于C42的正式亮相，车队领队弗雷德里克·瓦塞尔表示。

"C42是一辆我们期待看到的赛车，不仅因为它是我们在这个新的法规周期中制造的第一辆赛车，在这个周期中，赛车应该更接近和更惊险，而且因为我们对这辆车有最大的信心，它能帮助车队向前线迈进一大步。"

2022赛季，F1迎来了七十多年历史上第一位来自中国的正式车手。对于自己在F1的新秀赛季，同时也将代表中国在F1运动中迈出重要的一步，周冠宇感到兴奋。

“我对这个赛季充满信心，而看到我将参加比赛的C42赛车的涂装，无疑让我感到很真实，”周冠宇说道。“我们正处于一个新时代的开始，有新的赛车和新的规则，这为所有车队创造了一个进步的机会，因为我们都是从头开始。”

“自从我加入以来，阿尔法·罗密欧F1车队的每个人都给予了我极大的帮助，在辛威尔基地和赛道上，看到大家的努力、承诺和动力，让我感到骄傲和兴奋。我迫不及待地想与这辆赛车一起比赛，和我的团队共事，取得我们目标中的成绩。”

周冠宇在F1的第一个赛季将与拥有10场大奖赛胜利的博塔斯搭档。芬兰人将带着过去五年里他帮助梅赛德斯蝉联F1制造商世界冠军的经验，帮助阿尔法·罗密欧重返中上游行列。

"车队的规模小了不少，但这不一定是件坏事，至少到目前为止我觉得挺好，"博塔斯表示。"有许多新同事和新事物需要适应和学习。我想说的是，我仍然处于适应阶段，好好地了解这个团队和一切如何运作。但这是学习的一部分。”

"我想说这是一个挺快的适应过程，有很好的氛围。我真的非常喜欢，如果有更多的赛道时间，我会更高兴，但至少测试很有趣。"

C42正式亮相的当天，阿尔法·罗密欧在巴塞罗那进行拍摄日。瓦塞尔、技术总监扬·蒙查尔克斯携博塔斯、周冠宇以及试车手罗伯特·库比卡出席一场新闻发布会。

在巴塞罗那测试里，因为一些技术原因，C42遇到一些麻烦，博塔斯、库比卡与周冠宇总共收集了175圈，里程数放面只多宇哈斯。接下来，C42将以正式涂装前往巴林进行第二轮季前测试，随后2022赛季将于3月20日在萨基尔赛道揭幕，届时周冠宇将迎来他个人的第一场F1大奖赛。