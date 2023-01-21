阿尔法·罗密欧2月7日发布周冠宇的新赛车
阿尔法·罗密欧F1车队将在2月7日发布周冠宇参加新赛季的C43赛车，目前已有九支车队确定了新车发布计划。
这支由索伯赛车运作的车队将在瑞士苏黎世举行C43赛车的发布活动。
2022赛季，阿尔法·罗密欧最终战胜了阿斯顿·马丁，在制造商年度积分榜上排名第六，取得了十年来最佳成绩。新赛季，车队将由瓦尔特利·博塔斯与周冠宇连续第二年联袂比赛。中国小将在完成了广受好评的新秀赛季后，将迎接自己的第二个F1赛季。
不过，在弗雷德里克·瓦塞尔接收了法拉利抛出的橄榄枝后，他在索伯赛车的CEO角色由迈凯伦原车队领队安德雷亚斯·塞德尔接替，但瑞士车队新领队的人选尚未确定。
今年将是阿尔法·罗密欧作为车队冠名商的最后一年。去年八月底，索伯已经与奥迪达成了战略合作协议，将从2026年起成为实质上德国制造商参加F1的厂商车队。
随着阿尔法·罗密欧宣布新车亮相时间，目前只剩哈斯车队没有公布计划。去年夺得双料世界冠军的红牛车队将于2月3日在美国纽约率先展示其新赛车，其姊妹车队AlphaTauri将晚七天但同样在纽约为新车揭幕。上赛季获得第四名的Alpine是目前最晚发布新车的车队——2月16日于英国伦敦。而从2月13-15日将有四支车队的新赛车亮相，其中迈凯伦和阿斯顿·马丁将同一天举行发布会。
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迈凯伦车队领队安德雷亚·斯戴拉认为，在车队继续追逐前三名车队的道路上，奥斯卡·皮亚斯特雷的经验不足不会拖后腿。
阿兰·麦克尼什认为F1将在2026年启用的引擎新规，为奥迪加入竞争提供了“充分的”准备时间。
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