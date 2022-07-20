阿尔法·罗密欧高度认可周冠宇2022上半赛季的“完美“工作

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作为本赛季唯一的新秀，周冠宇在上半赛季11场比赛里交出了令人满意的成绩单。他在巴林的个人首秀中拿到了积分，之后又在加拿大再次以前十完赛。此外，在排位赛里成为Q2的常客之后，他两次在进入Q3。

虽然这段时期中国小将遭遇过多次赛车可靠性问题，更在银石卷入了可怕的事故，但他的积极性没有受到任何影响。瓦塞尔在接受Motorsport.com独家采访时，对于周冠宇在赛道上和赛道下的工作予以充分肯定。

“我们起初的目标是进入Q2，在赛季里得到积分等等，他正在完成所有的目标，”法国人说到。“目前为止，他在巴林的第一场比赛里进入了Q2，而且拿到了积分。随后他能够一点一点进步，即使我们在可靠性方面遇到了一些问题。”

“我们没有告诉他，但对他在蒙特利尔拿到积分，我不能更高兴了，因为那是他应得的。目前为止他的工作完成得完美。他在赛车里做得完美，在赛道之外也是，因为他是非常出色的团队主义者，是一名很好的队友。他总是给伙计们带来额外动力，他有着积极的态度，这对我们是良性的鞭笞。”

阿尔法·罗密欧目前在制造商年度积分榜上排名第六，落后积分相同的迈凯伦和Alpine 30分。这支索伯运作的车队，也是本赛季唯一更换了两位车手的车队。赛季初，瓦塞尔就表示如果要为中上游而战，需要从梅赛德斯加盟的瓦尔特利·博塔斯和新秀周冠宇都能为车队带回积分。

谈及车队的目标，瓦塞尔重申两辆赛车都进入积分区的重要性，但他不认为这是给周冠宇施加压力，而是车队内部需要的“刺激”。

“压力不是正确的用词，但至少是刺激，”阿尔法·罗密欧领队说到。“如果你想与Alpine或迈凯伦竞争，我们需要两辆赛车都能得分，这是必须的。这事关车队内部的刺激和表现，因为瓦尔特利也需要有人能鞭笞他，时而给他一些麻烦。”

“对我们同样重要的是第二辆赛车能在策略上发挥作用等等。再一次，我认为周冠宇在每个方面都达到了要求。甚至在赛车研发方面，他现在已经到了可以对系统注入自己的想法、做出自己的贡献的水平。那对我们来说也是重要的一步，两辆赛车都能拿到积分。他在巴库和加拿大的排位赛里，甚至排在瓦尔特利前面。目前为止，他的表现很完美。”

本赛季已经过半并即将进入夏休期，而2023赛季车手市场的传闻早已开始。目前在F2车手积分榜上排名第三的希奥·波切尔是阿尔法·罗密欧栽培的年轻车手，他被外界视为周冠宇下赛季车手席位最大的竞争者之一。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alessio Morgese

阿尔法·罗密欧尚未透露何时将对明年博塔斯的搭档做出决定。不过，瓦塞尔表示周冠宇只需要充分做好自己的工作，就有机会继续留在车队。

“他做得很出色。所有人都对他现在的表现感到满意。在我看来，这是很宽裕的局面，有两位名单上的车手都取得好成绩。但是周冠宇必须专注于他自己。我对他完成的工作不能更满意了。”

法国人补充道：“我们现在的重点在周冠宇身上。处于不同的原因，这对车队是一个非常关键的赛季。对我们来说，重要的是得到积分，与周冠宇建立积极的势头。这是我现在的重心。”

去年阿尔法·罗密欧宣布对周冠宇的任命以后，引起了不少质疑声。但是2022赛季开始后，中国车手用自己的行动做出了回应。瓦塞尔透露，他对周冠宇有充分的信心。

“归根结底，我认为最好的回应不是嘴上说，而是行动。那就是他应对这种局面的方式。当那些愚蠢的评论出现后，我与周冠宇交谈过，我说：‘周，这不重要，你将做好自己的工作，他们怎么想、怎么说都不重要，你将做好自己的工作，你有车队的全力支持，这是最重要的。向每个展示你的能耐。’”