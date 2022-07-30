阿尔法·罗密欧已与索伯续签F1合作项目
阿尔法·罗密欧首席执行官让·菲利普·因帕拉托透露， 该品牌已经和索伯完成了2023年的续约，将继续共享这段合作关系所带来的“世界上最好的投资回报”。
2019年，阿尔法·罗密欧作为索伯车队的新合作伙伴重返F1，并成为了车队的冠名赞助商。同时，二者的扩展合作还包括技术跨界等方面。
虽然双方一直都拥有一份长期协议，但仍需每年进行评估，时间通常安排在夏季。据路透社周五报道，因帕拉托透露，双方已经就延长至2023赛季的合同续约达成一致。
“今天早上我已经签署了2023年的续签协议，” 因帕拉托如是说。“每年7月，我们都会评估形势。如果未来我们意识到我们对F1不再感兴趣，或者我们的投资没有回报，我们会看看该怎么办。但一切都会有条不紊地进行。”
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
目前车队尚未对报道作出正式回应。在最近接受Motorsport.com的采访时，因帕拉托强调阿尔法·罗密欧拥有“双重治理”系统。与索伯的合作模式使得其在享有制造商认知度和品牌宣传的同时，无需像赛道上其他OEM那样投入巨额资金。
“我认为我的投资回报是世界上最高的，”法国人表示，“这可能会令人惊讶。但我要重申，我认为我们的投资回报真的是世界上最高的。我们和来自索伯的同僚们一起发明了一种新的商业模式，我们之间是双重治理。我们非常清楚，我们要说的是，弗雷德里克（瓦塞尔）从一开始就在管理车队，我们没有偏离轨道，即使我们经历了一些困难时期。”
“作为阿尔法品牌，我力挺他们，并竭尽所能地支持他们的发展。对我来说，我们必须年复一年，一场接一场比赛地取得进步，即使在某些情况下我们很挣扎，就是这样。”
在经过三个艰难的赛季后，本赛季阿尔法·罗密欧的表现有所复苏，并已经逐渐成为积分区的“常客”。这支总部位于瑞士的车队目前在车队积分榜上排名第六，积分接近去年全年的四倍。近期一直有传言称，索伯车队或将被有意进军F1的奥迪所收购。但因帕拉托表示，外界对车队的任何兴趣都不会令他感到担忧。
“每一年，我们都会提出重点，我们会决定明年的情况，”法国人表示。“我没有长期的固定承诺，也许会是五年。所有需要明确的是，为了索伯的最大利益，任何关于引擎的谈判，任何协商以及任何关于合作关系的谈判都是由弗雷德·瓦塞尔和他的车队牵头的。”
“阿尔法·罗密欧的最大利益是每年都能获得投资回报，以及每年在表现上有所进步，就是这样。我想说，其余方面是完全独立的。”
翻译/小飞侠
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