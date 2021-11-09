阿尔法·罗密欧预计巴西赛后决定2022赛季F1车手

虽然这支总部设在瑞士的车队已经为2022赛季签下了瓦尔特利·博塔斯，但芬兰人的队友仍未决定，并且已经拖了几个星期。

尽管在F2积分靠前的的周冠宇在一段时间里是最热门的选择，但是安德雷蒂赛车可能进行的收购，让车手事宜暂停，而IndyCar车手Colton Herta也成了候选人。但当安德雷蒂方面与阿尔法·罗密欧所有人的谈判破裂，车手的选择变得更加简单了。

日前，车队负责人弗雷德·瓦塞尔表示，阿尔法·罗密欧几天内就能作出决定。并且他认为，可能在圣保罗比赛后做出。

在墨西哥时，瓦塞尔表示："我们马上就会作出决定。因为各种各样的原因，我们现在的关注度下降了。我们将在未来几天做出决定，应该会在巴西的比赛之后。"

虽然Alpine学院车手周冠宇和奥斯卡·皮亚斯特雷都是候选人，但瓦塞尔坚持认为表示车队管理层不会仓促地做出决定。

"我们必须保持冷静，"他解释说，"这是一个重要的选择，这是一个不易的选择。我们很快将作出决定。一旦作出决定，就会立刻公布。"

当现任车手安东尼奥·吉奥维纳兹依然希望他在车队的经验可以帮助他留下时，瓦塞尔表示，他对于下赛季车手阵容保持一定的稳定性有多重要，仍持开放态度。

"在新规下，更换（两位车手）是否有好处 ，是我们面对的一个难题。或者说，在新规下，是否稳定性很重要。"

"我们都知道，因为有两次三天的（测试安排），准备工作的时间非常短，遇上可靠性或者天气问题就更短了。”

"我们必须从第一天起就做好准备。因为大家都非常清楚，在这种锦标赛中，中游车队往往能在第一场比赛中取得较多分数。（车手稳定性）确实是作决定的一个因素，但它不是唯一的。"

Michael Andretti Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

安德雷蒂收购失败

瓦塞尔虽然没有直接参与安德雷蒂与索伯车队高级管理层之间的谈判，但他说，这家来自欣维尔的队伍决定不舍弃车队，正是信任的体现，表现出了当前所有者（对车队）多么坚定。

当被问及与安德雷蒂的交易失败会给阿尔法·罗密欧带来什么影响时，瓦塞尔说："（车队）状态很好。我认为这是现有股东向公司发出的强烈信号，并得到了所有人的赞赏。”

"这也让我们感受到肩上的巨大压力。所有的团队成员和公司员工都感受到了压力，我自己首当其冲。我认为这种压力是积极的，会推动我们在未来取得成绩。"

翻译/Chloe