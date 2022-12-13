阿尔法·罗密欧确认瓦塞尔不再担任领队
阿尔法·罗密欧F1车队宣布弗雷德里克·瓦塞尔将卸任领队一职，他将在明年一月离开车队。
瓦塞尔将前往马拉内罗，接替已经递交辞呈并得到接受的马蒂亚·比诺托出任法拉利的新领队。
2017年，索伯赛车公司在股权变更之后，由瓦塞尔出任首席执行官并担任车队领队。此后，瑞士车队与阿尔法·罗密欧开展合作，并从2019赛季起以意大利制造商的名字参加F1——而项目将在2023赛季结束后终止。在刚刚结束的2022赛季，阿尔法·罗密欧取得年度第六名，是2012年以来索伯运作的车队获得的最高年度排名。
对于瓦塞尔在辛威尔六年管理期间留下的业绩，索伯在声明中表示：“任命弗雷德是车队新股东在2017年首先采取的行动之一：这位受欢迎的法国人加入了一支受困于赛道后方、难以吸引人才的车队。通过不懈的努力、对车队自身潜力的信任和精明的管理，事情在弗雷德的管理下得到了改善：积分成为常规目标；合作伙伴开始布满曾经空白的车身；员工数量不断增加。”
Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the team principals Press Conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
瓦塞尔曾长期管理着ART车队并在初级方程式赛场取得了诸多成功，包括2016年查尔斯·莱克勒克效力车队期间赢得了当时GP3的年度冠军。2016年中期，法国人受邀加入了雷诺，但赛季结束时就匆匆离开。2018年作为索伯领队，瓦塞尔将摩纳哥人提拔到F1，为他在第二年加入法拉利创造了机会。去年，他又任命周冠宇为2022赛季正式车手，造就了F1历史上第一位F1中国正式车手。
“当我即将结束我在阿尔法·罗密欧F1车队ORLEN的冒险时，我可以深情地回顾这六年的合作，”瓦塞尔表示。“我要感谢车队的每一位员工，因为是他们让这支车队重整旗鼓，在我们的运动中向上攀登。”
“我为我们作为一个团队和公司集体所做的工作感到骄傲，更为我们为接下来的工作打下的坚实基础感到骄傲。但是让我最骄傲的是促成这一切的所有人，并且他们逐渐成为了朋友。这个团队将永远有家的感觉，无论我走到哪里，我都会为它加油。在我担任首席执行官和车队领队期间，我学到了很多东西。我觉得每一天都让我对未来的事情有了准备。我知道阿尔法·罗密欧F1车队ORELEN将不断发展壮大，我期待未来几年里看到他们加入领先集团的争夺。”
本月早些时候，当比诺托将要离开法拉利得到确认之后，瓦塞尔立即成为马拉内罗新领队的最大热门。上周末的国际汽联年度颁奖典礼之前，尽管意大利车队没有确认新领队，但摩纳哥人被Motorsport.com问及他与瓦塞尔的共事经历，而他回答说：“法拉利是一个与其他车队非常不同的团队。我只能评论我与弗雷德工作的经验，那显然是好的。我在初级方程式时就与弗雷德开始合作，他信任我，然后我们一直保持着良好的关系。但除此之外，显然这不应该影响任何决定。他总是非常直截了当、非常诚实。这是我喜欢的弗雷德的地方。”
欧洲时间昨天下午，威廉姆斯突然宣布了乔斯特·卡皮托在车队担任了两年的领队及CEO之后，将离开这一岗位。尽管这不等于这位德国人将成为瓦塞尔在索伯的接班人，但这个冬天或许有更多车队高层认识变动发生。
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索伯赛车宣布安德雷亚斯·塞德尔将出任车队新领队及公司首席执行官，而迈凯伦则提拔安德雷亚·斯戴拉接替车队工作，使得今年冬天F1赛道上有四支车队更换负责人。
法拉利车队宣布弗雷德里克·瓦塞尔将出任领队，成为十年来跃马的第五位F1项目管理者。
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