阿尔法·罗密欧确定2021赛车发布日期

由瑞士赛车公司索伯运作的阿尔法·罗密欧将继续由基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹的阵容参加2021赛季。其选择在波兰首都发布新赛季赛车，显然与车队冠名商、替补车手罗伯特·库比卡的支持者——波兰国家石油公司（ORLEN）有关联。

2020赛季，库比卡五次在周五自由练习时间出场，今年他将继续为车队进行试车和模拟器的驾驶工作。

随着2021赛季目前定在3月28日——比原计划晚一周——在巴林揭幕，而且季前测试也会于3月12日在巴林进行，大部分车队都准备直到测试开始，才会让赛车与公众见面。此前，只有更换名字的Alpine表示会在2月发布A521赛车，但是没有透露具体日期。

值得一提的是，新冠肺炎疫情爆发后，F1和国际汽联同意新规则改革推迟到2022年实施，使得不少车队在2021年赛车或内部项目的命名上犯了难，因为新一代赛车的研发工程已经在去年年初展开。

例如，法拉利2020年赛车的内部编号为671，并且早早地为根据新规则开发的新赛车的项目贴上“672”。这意味着，尽管2021年所用的赛车本质上是上赛季的底盘，但内部编号只能跳过一个数字，变为“673”。

去年征战F1的是阿尔法·罗密欧“C39”赛车，从其为新赛季赛车取名“C41”来看，也很可能是因为“C40”已经给了按照新规则研发的赛车。不过也有车队选择使用过渡性质的名字，例如迈凯伦新赛车名为“MCL35M”。