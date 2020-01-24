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Formula 1 / 突发新闻

阿尔法·罗密欧确定2020年新车亮相时间

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阿尔法·罗密欧确定2020年新车亮相时间
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2020年1月24日 下午2:20

阿尔法·罗密欧宣布将在2月19日携2020年新赛车在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道亮相。

2月19日上午8点15分，名为“C30”的新赛车将在巴塞罗那季前测试拉开序幕之前，在维修区里揭幕。

届时，两名正式车手基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹、新晋加盟的测试车手罗伯特·库比卡、领队弗德雷里克·瓦塞尔将一同登场。

新赛季，随着库比卡的赞助商PKN Orlen公司的“入伙”，这支由瑞士赛车公司索伯运作的车队更名为“Alfa Romeo Racing Orlen“。

2018赛季，阿尔法积57分排名制造商年度积分榜第八名。而瓦塞尔将迎来他管理这支车队的第三个赛季。

目前只有红牛、威廉姆斯和哈斯还没有公布2020年新车发布的相关信息。

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