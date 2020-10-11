基米·莱科宁被认为仍将留在阿尔法·罗密欧，与此同时米克·舒马赫则被广泛看好将获得被预留给法拉利旗下车手的第二个席位，取代现役车手安东尼奥·吉奥维纳兹。

舒马赫本应于本周五在纽博格林的第一节练习中驾驶F1赛车，但是由于受到恶劣的天气影响，他并没有得到这个机会。

尽管没有计划中没有其他候选人，瓦瑟尔仍然希望早日做出决定。他说：“我想这就是上周五我说过的，决定将在未来数周内做出。我认为我们需要在10月内做出决定，这样能让最后四场比赛轻松一点。”

关于舒马赫没能在周五获得出场机会，法国人表示：“这对每个人来说都很可惜，对米克来说更是。他非常投入，他上周就去了工厂，与工程师们一起努力。他为FP1做了充分的准备，然后就碰到了这样的事情。

“这当然很可惜，但是我想至少他可以从准备的过程中学到一些东西。他整个周末都会和我们在一起，我也希望我们在未来可以一起有所作为。”

瓦瑟尔承认让米克参加另一场FP1并不容易，尤其是之后的比赛都是在新的赛道上进行，也需要吉奥维纳兹来获得里程。

“这肯定不容易，因为在波尔蒂芒赛道，每个人都要去适应赛道，那里不是参加FP1最好的地方，然后是伊莫拉，那里没有FP1。之后我们要去到的是伊斯坦布尔。我们要和安东尼奥坐下来商讨这个问题，但是我认为现在这肯定不容易。之后他（舒马赫）在巴林要参加两轮他自己的F2比赛。”

瓦瑟尔强调，任何测试都与单圈时间无关。“当赛车手放弃FP1，把机会给到其他人时，最重要的是避免撞车，因为这会影响到FP2。所以我们会要求他们保持冷静。那么你就不能从单圈时间上来评判他们，否则会不公平。更重要的是准备工作，在FP1期间找到节奏的方式，以及他们可以为车队带来的一些反馈。

“因为如果你要讨论节奏，他在F2里面的表现会比他在FP1中10圈的表现更有说服力。作为一个集体，我们唯一评判的是态度、他和车队建立的关系和技术反馈。”

补充报道/Erwin Jaeggi

翻译/Vandy