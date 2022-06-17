阿尔法·罗密欧目标在加拿大比赛前解决软胎弱点

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鉴于C42赛车在西班牙大奖赛里表现出强劲的速度，特别在加泰罗尼亚赛道低速的第三计时段里，阿尔法·罗密欧车队被广为看好有望在摩纳哥制造冷门。然而，瓦尔特利·博塔斯止步于Q2，只能从第12位开始比赛，而周冠宇在Q1最后阶段遭遇严重的车流，在发车区排在最后。

虽然比赛中博塔斯利用雨天的混乱进入了积分区，以第九名完赛，但是瑞士车队承认在赛车的机械调校方面出了差错，而且因为损失了重要的练习时间，未能及时发现并修正。

之后去到同样分布了许多低速弯的巴库，阿尔法·罗密欧指望反弹，但也在排位赛里表现欠佳。而且博塔斯整个周末在单圈方面遇到了更多问题，本赛季第一次排位赛成绩不如新秀队友周冠宇。芬兰人认为C42赛车的设定存在”根本问题”。

阿塞拜疆大奖赛里，周冠宇原本展示出争夺积分的良好竞争力，却遭遇散热故障而退赛。而博塔斯则受困于赛车性能，无法为车队拿到积分。

尽管赛车在连续两场街道赛里性能低于预期，但是车队赛道工程主管谢维·普约拉表示摩纳哥的问题已经解决，而在巴库遇到的是不同问题。

“在摩纳哥，我们遇到了困难，但那是不同的，”普约拉在巴库赛后解释道。“我们修改了赛车的规格，如果你看到周冠宇的表现水平——因为我们对瓦尔特利做了不同的修改——那么我们能够说摩纳哥的问题已经消除了。”

虽然周冠宇在巴库的排位赛里第一次战胜队友，但他坦言进入Q3的机会并不大，因为C42赛车在温度较低时难以在第一个飞驰圈立即最大限度地发挥速度，需要第二次冲刺，这样便很容易遇到意外情况，就像中国小将在第二圈受到时机错误的黄旗影响。

一个相同的因素是，倍耐力在摩纳哥和巴库两个比赛周末配备的最软配方轮胎是C5配方。本周末的加拿大大奖赛，意大利轮胎制造商连续第三场比赛使用三款最软的轮胎，但是普约拉预计不会连续第三个比赛重蹈覆辙。

当被Motorsport.com问及对C5配方轮胎挣扎的原因时，西班牙工程师表示：“有些竞争对手能够在第一个计时圈就激发更多性能，而我们在第一个计时圈较为挣扎。我们在第二个冲刺圈表现更好。”

“我们正在对此进行研究，我认为我们在Q2里正在接近实现，但我们需要进一步提高。我认为面对蒙特利尔，我们没理由不能解决这个问题。但摩纳哥的问题已经没了。”