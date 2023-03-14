阿尔法·罗密欧用“假”底板迷惑F1对手

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今年早些时候在苏黎世举办的新车发布会上，欣维尔团队成为首个展示2023年真实赛车的车队。新车C43的发布效果图显示赛车搭配了独特的锯齿状设计，沿着底板边缘呈现为鱼鳍格式。

然而，在巴塞罗那的新车首次试航中，底板的设计非常不同、更加传统。这激起了一系列的推测，其中包括阿尔法·罗密欧可能要等到今年晚些时候才发布这款底板，或是车队很早就停止了那一研发方向。

也有观点认为阿尔法·罗密欧是在发布图片中耍了花招——通过设计上的把戏来避免展示赛车的关键区域。

随着赛季的开始，阿尔法·罗密欧内部高层人士确认了锯齿状的底板设计是完全假的——把它放在车上更像是为了取乐大众并分散竞争对手的注意力来推测它的作用。

阿尔法·罗密欧的发布版底板如此有趣是因为它看似极端，但看起来是应对目前F1规则完全可以接受的方式。

从合法性的角度看，垂直的襟翼和附着的九个小翼遵守了底板边缘和“边缘翼”的规则，垂直襟翼以支架协助固定也是被允许的。除了嵌在垂直襟翼上的小翼之外，这个解决方案中有两个有趣的副作用。

首先，上图左侧，你可以看到襟翼如何在自身和侧箱侧面为气流形成一条走廊。其次，上图右侧，襟翼被嵌在底板边缘的水平（黄色点线来帮助展示分层），通过支架使得气流沿着路径流向襟翼的外侧。

然而，虽然此举合法，但是现在很明确的是阿尔法·罗密欧从未真正想要使用这具底板来比赛——它只车队在赛季前和竞争对手“捉迷藏”的一部分。

翻译/Vandy