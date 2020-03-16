阿尔法·罗密欧：没有迈凯伦的比赛有欠公允

在一名车队成员被检测出冠状病毒阳性后，迈凯伦车队于周四晚宣布将退出墨尔本站的比赛。

其他九名车队负责人在当晚晚些时候会见了罗斯·布朗。阿尔法·罗密欧是要求取消比赛的车队之一，加入了法拉利、梅赛德斯和雷诺的行列，向国际汽联解释了他们的理由。

“作为一名赛事从业者，很难做出这样的决定，”瓦塞尔告诉Motorsport.com，“但首先我们必须考虑我们的员工、车迷的安全，以及这项运动和赞助商的形象。还有迈凯伦，因为让他们一支车队退出比赛有点不公平。我认为这是一个正确的决定。”

“这对车队来说并不容易，因为在墨尔本，每个人都在拼命让一切就绪，不论是在车队还是在工厂。但是我们必须做出决定，也许有点太迟了，这是一种遗憾。但它（新冠疫情）爆发得太快了。”

刚刚，巴林大奖赛和越南大奖赛延期已经确定。如今所有车队都必须调整各自的时间表。

“我们正在打包所有的东西，然后看看下一步该怎么做。我们今天会和FOM开会，我们会讨论一下日程安排，”瓦萨尔表示。

“但形势并不容乐观，这是一个巨大的世界性的灾难。F1不是世界的核心，让我们一步一步来。迈出第一步并不容易。”

翻译/小飞侠