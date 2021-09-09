阿尔法·罗密欧正等待“看清”F2局面再任命F1车手

本周一，车队正式宣布了瓦特特利·博塔斯将在下赛季加盟的消息。随着其他各队在本周逐步完成阵容官宣，意大利车队剩余的一席也成为了当前车手市场最大的未知数。

如今瓦瑟尔不再以合约的形式承诺接受法拉利车手学院的成员。尽管其现役车手安东尼奥·吉奥维纳兹也有机会留下，但目前车队对于这一席位仍持开放的态度。意大利车手仍被认为是法拉利最倾向的选择，尽管也有人建议将他与哈斯的米克·舒马赫互换。

目前Alpine的青年车手周冠宇被认为是吉奥维纳兹的主要竞争对手，前者在中国拥有雄厚的预算支持。周冠宇目前在F2车手积分榜上暂列第二。但由于赛程刚刚过半，还剩蒙扎、索契、吉大和阿布扎比四个周末将要进行，最终的年度结果将在12月12日才会出炉。

在赞德弗尔特周末的早些时候，瓦瑟尔曾表示，由于缺少测试，他对于让一名新人参加比赛持谨慎态度。不过在确认博塔斯成为车队的主力车手后，他承认现在存在这一可能性。

瓦瑟尔十分希望最终把另一个席位留给自己的门徒，ART车手特奥·波谢尔。但此前他曾表示，对于这位18岁的车手来说，2022年还为时过早。法国小将目前在F2锦标赛中排名第六，并仍有可能进一步提升名次。

Théo Pourchaire, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

另一位年轻车手尼克·德弗瑞则在威廉姆斯选择亚历山大·阿尔本后，与晋级F1的机会渐行渐远。

“一切都是开放的，包括安东尼奥，”瓦瑟尔在接受Motorsport.com的采访时表示，“安东尼奥做得很好。但我认为能够邀得并欢迎瓦尔特利加盟对我们来说是一个巨大的机会。”

“不管他的队友是新人还是老将，我们都会从瓦尔特利的经验和速度中受益。对于谁在名单上，谁不在名单上，我不会发表任何评论。但对其中的一些人来说，情况看起来有点困难，因为他们与引擎供应商存在关系。”

“我们和法拉利有合同，因此看起来很难达成这样的交易，或者说不可能。所以让我们看看其他选择。”

虽然并未提及周冠宇的名字，但瓦瑟尔明确表示，自己正在关注着F2赛季的进展：“这个选择很重要。我们有一些年轻车手需要参加更多的比赛。在此之前，我们不可能看到清晰的格局。”

同时瓦瑟尔认为，刚刚在赞德福特排位赛获得第七的吉奥维纳兹仍有机会保住席位。

“我想我们会看看安东尼奥在接下来的两到三场比赛的表现，”瓦塞尔表示。“但也许他的过去已经翻篇了，而现在的情况也可能是一个很好的警钟。在我和股东们做任何决定之前，我希望能看清形势。”

翻译/小飞侠