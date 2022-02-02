阿尔法·罗密欧新车C42将在第一轮测试后正式发布

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阿尔法·罗密欧车队将等到2022年第一轮季前测试之后的2月27日发布新赛车C42的正式涂装。

阿尔法罗密欧将在新赛季以周冠宇与瓦尔特利·博塔斯的新阵容出战F1。车队在本周三宣布2月27日北京时间下午4点，将通过网络渠道以图片和视频的形式揭开新车的真容。

据悉，新车C42的研发制造和国际汽联强制的碰撞测试都按计划进行。这意味着2月23-25日的第一轮测试期间，周冠宇与博塔斯驾驶的赛车将只采用特殊涂装。随后3月10-12日在巴林的第二轮测试，他们则将携完成正式涂装设计的赛车出场。3月20日，2022赛季的揭幕战将在巴林打响。

截至目前，加上阿尔法·罗密欧后，只有红牛、威廉姆斯和哈斯还没有公布新车发布的时间。索伯运作的阿尔法·罗密欧车队曾在2019和2020年情人节当天，用特殊涂装的赛车完成首航。红牛曾以迷彩涂装参加季前测试，试图防止竞争对手窥探赛车设计的细节。而雷诺/Alpine也曾在季前测试里给赛车用临时的黑色涂装。

虽然阿尔法·罗密欧在2021赛季排名年度第九，但是车队领队弗雷德里克·瓦塞尔表示将以“不同的方法”对待规则改革的2022赛季，尤其是车队的投入将接近1.4亿美元预算帽的上限。

在被Motorsport.com问及车队的财政状况时，瓦塞尔回答道：“我们仍然在进行一些谈判，有赞助方面和其他等等，但我认为我们将非常接近预算帽。这对公司是绝好的机会。我深信不疑。我所说的不止公司，甚至对车队来说，知道你可以达到极限。这是不同的方法，不同的心理想法。这对每个人是非常好的推动。”

阿尔法·罗密欧是新赛季唯一更换整个车手阵容的车队，而周冠宇将是唯一的新人车手。换言之，从梅赛德斯加盟并且签约两年的博塔斯将担起核心的角色。对此，瓦塞尔非常看好车队在F1开启新时代之际的前景。

"F1的过程总是静悄悄的，因为选择车手是两年计划或三年计划，取决于你想要的人，”法国人说道。“然后你有赛车的惯性。这从来不容易，因为过去两三年里我们遇到一些问题。但它就是这样的。而且我们完全明白，如果你想获得好成绩，你必须首先打好基础，然后再一步一步地走。”

"这是一个（为2022赛季）的新项目，这个新项目将在预算帽下发展。我们有一个新阵容。我们将有一个法拉利的新引擎，我们正在努力把一切拼凑起来。但是，所有人都做者同样的事情。每支车队都在努力改善阵容，每支车队都在努力优化引擎，每支车队都在招兵买马。这可能是你工作中最美好的时光，每个人都专注于表现，并相信我们明天会做得更好。这是最主要的动力。”

"但是，最终会有人拿到P1，有人P10。我们会有好成绩和坏成绩。但最重要的是，我们作为一个公司，从股东到工厂的员工，每个人都相信我们正在朝着正确的方向发展。这对我来说很重要，因为我们需要每个利益相关者的支持。”