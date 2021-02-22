阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕
By: Frankie Mao
阿尔法·罗密欧在波兰华沙发布2021年新赛车C41，并且立志重返中游集团前茅。
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Alfa Romeo Racing C41
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Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
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两位比赛车手基米·莱科宁、安东尼奥·吉奥维纳兹和替补车手罗伯特·库比卡在波兰首都进行的发布会上亮相，并为由索伯赛车公司负责打造和运作的C41赛车揭幕。
本场发布会在音乐表演中拉开序幕。最终出现在视线中的C41赛车，虽然仍为红白两色，但是与去年的C39有所不同，主要为整个侧箱呈现为车队冠名赞助商波兰国营石油公司PKN Orlen的红色。同时，引擎盖中部除了阿尔法·罗密欧标志性的人蛇标识外，还加上了绿色的四叶草。
2020赛季，阿尔法·罗密欧位列制造商年度的积分榜第八。车队领队弗雷德里克·瓦塞尔在发布会上明确表示，车队目标是重返中游集团靠前的名次。
“我们在上赛季名列第八，所以我们必须在2021年瞄准更好的成绩，”法国人表示。“要实现这个目标，我们务必在赛道和总部的每个方面都进步。赛道上的每支车队现在都有非常高的期待：所有车队都预期在这个冬天完成出色的工作，为第一场比赛打下好基础。大家很快就要亮出自己的底牌。”
去年，瑞士赛车公司索伯与阿尔法·罗密欧续签了合作协议，在今年继续作为其厂商车队参加F1。同时，车队也将继续使用法拉利制造的动力单元。
由于原定于2021年实施的技术规则修改延期到2022年，而阿尔法·罗密欧的新一代赛车项目——命名为“C40”——在新冠肺炎疫情带来的推迟决定做出前已经启动，因此今年赛车的命名只能跳过顺序，确定为“C41”。
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