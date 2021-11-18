本周二，阿尔法·罗密欧对外宣布了周冠宇将在2022年成为瓦尔特利·博塔斯的队友，一起出战新赛季。这支驻扎在瑞士Hinwil的车队，将是下赛季F1进入新时代之际，唯一更换了两名车手的车队。博塔斯已经在F1比赛了九年，并且从2017年至今效力于世界冠军车队梅赛德斯，而周冠宇将是明年赛道上唯一的新秀车手。

当前，阿尔法·罗密欧已经把重心放在了按照新规则研发新赛车。为了更好地应对新赛季的挑战，车队希望周冠宇能够加入本赛季结束后在阿布扎比举行的年轻车手测试。

“这不会是一个容易的挑战， 因为F1本身就很难，”瓦塞尔向Motorsport中文网表示。“明年的测试时间非常有限，在2022赛季开始之前，他最多只有3天时间。我们需要以专业的方式来准备，帮助他打好基础。 我希望他可以尽快从Alpine过来，来做一些测试，驾驶模拟器，然后如果可能的话，参加阿布扎比测试。”

今年的奥地利大奖赛期间，作为Alpine车队试车手的周冠宇，驾驶A521赛车在第一节自由练习里出场。这是他继去年参加了阿布扎比测试后，第二次驾驶当季F1赛车。此外，两年来他完成了法国车队为他制定的旧赛车测试项目。

Guanyu Zhou, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

此前阿尔法·罗密欧在确认博塔斯的加盟后，对另一位车手有多个选择，包括已经为车队比赛了三年的安东尼奥·吉奥维纳兹、目前领跑F2积分榜的奥斯卡·皮亚斯特雷，以及阿尔法自己的青训项目成员希奥·波切尔。

对于车队的最终决定，瓦塞尔认为周冠宇是各方面“很好的组合”。 法国人对Motorsport中文网说道：“这样的决定从来不基于一个因素，不只是经验、表现、速度、态度、职业素养和曝光，而是多种因素合成的。”

“我一直关注初级赛事，因为那是F1的未来。就过去几个赛季来说，周冠宇一直表现很好，他一直跑在领先行列，今年更是年度冠军的竞争者，在多场比赛里很出色，”

“我认为周冠宇对于车队来说，有很好的综合因素，我们看重的是未来。我认为，首先从竞技角度来说，这对他是一个大好机会。同时，拥有第一位中国F1车手参赛，对所有赞助商是好机会，对于其他车队和F1都是好事。当然重要的是，他在F2表现非常出色。”

“车手人选的决定总是很多因素的结合，例如奥斯卡与雷诺有长期合约，雷诺没有兴趣释放他超过一年，对我们来说找他有困难。至于希奥，他更加年轻，18个月前他还在F4，我认为现在让他上来还太早。这就是为什么我说，周冠宇是很好的组合。我认为他已经为F1、为下一步做好了准备。”

2022赛季将于3月20日在巴林揭幕，周冠宇将在今年他取得F2开门红的萨基尔赛道迎来大奖赛首秀。