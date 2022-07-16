阿尔法·罗密欧对奥迪有意收购索伯F1车队“没有视而不见”

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在大众汽车集团特别顾问委员会为奥迪和其姊妹品牌保时捷进入F1的计划开绿灯后，奥迪计划从2026年开始参与这项运动。但就在保时捷几乎快敲定将与红牛达成合作同时，奥迪的F1未来尚不明朗，并仍在探索各种选择。

先前奥迪参与F1的方式，被广泛地认为可能对迈凯伦、威廉姆斯和阿斯顿·马丁进行收购或建立合作。但目前，其最可能的选项或是收购如今负责阿尔法·罗密欧车队运营的索伯。

阿尔法·罗密欧的名字于2019年重返F1，成为了索伯车队的冠名合作伙伴，并且二者的合作协议每年更新一次。但由于意大利品牌并不持有车队的股份，这为奥迪的参与留下了机会。

上周末在奥地利接受Motorsport.com采访时，因帕拉托承认了奥迪的兴趣，但表示这不会改变他的品牌参与F1的方式或商业模式。

当被问及奥迪与索伯的关系时，因帕拉托表示：“我必须说，我并非完全视而不见。但这对我来说很轻松，没问题。我们不会改变阿尔法·罗密欧的商业模式。”

“如果有一天有人想要迈出一步，无论迈出怎样的一步，在任何事情上，我们都会做出我们必须做出的决定，但仅此而已。“

“真的，这不是压力。我有很多领域可以参与。当你是一个像阿尔法·罗密欧这样的品牌，已经存在了112年，世界对我们是开放的。就商业而言，我们留下了一个积极的故事。阿尔法·罗密欧在2021年实现了多年来的首次盈利。“

“所以说真的，我没有压力。我一点也不担心，不害怕，甚至可以说，我对于听到的任何关于围场的讨论都不担心。我很冷静，每天都专注于工作。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alessio Morgese

尽管阿尔法·罗密欧享有完全的冠名权，并将参与F1与其公路车业务联系在了一起，但它并不像其他现有的制造商那样需要为车队投入巨资。

对此因帕拉托也表示，由于在参赛的同时无需为车队“大笔烧钱“，与索伯的合作性质令阿尔法·罗密欧收获了 “世界上最好的投资回报”。

“我们和来自索伯的同僚们一起发明了一种新的商业模式，我们之间存在双重治理。” 因帕拉托表示。“我们非常清楚，我们要说的是，弗雷德里克 （瓦塞尔）从一开始就在管理车队，我们没有偏离轨道，即使我们经历了一些困难时期，我们没也有动摇，因为我们不会每天一早都改变战略。”

“作为阿尔法品牌，我力挺他们，并竭尽所能地支持他们的发展。对我来说，我们必须年复一年，一场接一场比赛地取得进步，即使在某些情况下我们很挣扎。”

翻译/小飞侠