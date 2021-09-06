阿尔法·罗密欧宣布博塔斯2022年加盟

关于博塔斯将在本赛季过后结束他在梅赛德斯的生涯的传闻由来已久。在阿尔法·罗密欧的主场比赛意大利大奖赛前，车队宣布芬兰人将在明年加盟。

“我赛车生涯的新篇章即将开启：我对2022年及以后加入阿尔法·罗密欧并与这家著名的制造商迎接新挑战感到兴奋，”博塔斯在声明中表示。“阿尔法·罗密欧这个品牌无需介绍，他们书写过伟大的F1里时，很荣幸能够代表这支队伍。”

“Hinwil基地的潜力很明显，我很盼望带领车队往发车区前方迈进的机会，特别是2022年新规则给车队提升表现力的机会。我很感谢车队对我的信任，我等不急回报他们的信任：我与任何时候一样渴望追求成绩，以及当时机来临的时候追求胜利。”

“我很了解弗雷德（瓦塞尔），我期待认识其他我即将共事的车队成员，建立像我与梅赛德斯中间那样的牢固关系。”

“我为自己在布莱克利已经取得的成绩感到自豪，现在我全部注意力集中在完成自己的工作，因为我们正在争夺另一个世界冠军，但我也期待明年正等着我的新挑战。”

本赛季开始之后，梅赛德斯领队瓦尔特利很早就承认，将在博塔斯与拉塞尔之间进行选择。但他也明确表示，如果芬兰人不会留下，他将尽力帮助他找到在F1的一席之地。

上周三，在索伯运作的车队效力了三年的基米·莱科宁刚刚宣布他将在本赛季后从F1退役。他的空缺将由比自己年轻的同胞顶替。这是2017年以来，博塔斯第一次获得一年以上的合约，因为梅赛德斯每次只是与他延长一年合约。

在博塔斯晋升到F1的道路上，就与阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔保持着密切的合作关系。2011赛季，他赢得GP3年度冠军时，效力的正式法国人管理的ART车队。而那之前的2009和2010赛季，他也作为ART车手两次获得F3欧洲锦标赛年度第三。

阿俄法·罗密欧相信，面对2022年规则改革带来的不确定性，博塔斯的经验将令车队受益，而多年协议有助于车队发展的稳定性。

“很高兴欢迎瓦尔特利来到车队，我们期待我们一起的旅程，”瓦塞尔表示。“有了他，我们为车队带来了一位有实力的团队精神成员，他具有在领先集团的经验。瓦尔特利在一支改写了历史簿的车队中起到了关键作用，他的名下有四个制造商世界冠军头衔：他是帮助阿尔法·罗密欧向着发车区上游迈进的正确车手。”

“我们的关系追溯到很久之前，我们一起在F3和GP3取得成功的赛季。他的才华和技术显而易见，而且随着时间而成长：我期待看着他用他的能力来帮助车队。瓦尔特利与我们之间的多年协议，给他和车队在F1进入一个关键时期带来建立我们项目所需的稳定性：我们对即将到来的未来非常兴奋。”

2017年初博塔斯告别威廉姆斯，被梅赛德斯招入麾下，接替夺得2016年世界冠军后宣布退役的尼科·罗斯伯格。此后，他在与刘易斯·汉密尔顿搭档期间，帮助德国制造商连续四年蝉联制造商锦标，并实现了“七连冠”伟业。同时，他自己赢得了9场胜利、17个杆位，登上领奖台次数累计到63次。

今年是这位芬兰车手在梅赛德斯的第五个赛季，也算得上他为这支世界冠军车队效力以来最艰苦的赛季。虽然他在13场比赛里七次登上了领奖台，也在波尔蒂芒拿下杆位，但还没有胜利入账。

由于汉密尔顿与马克斯·维斯塔潘的年度冠军大战异常激烈，博塔斯不得不扮演支援者的角色，同时协助车队在制造商年度冠军的角逐中力争“八连冠”。

随着博塔斯确认即将离开梅赛德斯，这为拉尔塞代表培养他的德国制造商的F1车队比赛铺平了道路。预计梅赛德斯将很快确认这位英国小将成为刘易斯·汉密尔顿下赛季的新队友。另外，阿尔法·罗密欧最早可能在本周宣布2022赛季另一位车手人选。