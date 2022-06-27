阿尔法·罗密欧完成备用零件赶工进度，英国大奖赛目标中上游争夺

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周冠宇在加拿大取得了本赛季个人第二次积分完赛，帮助阿尔法·罗密欧在2022赛季开始后第二次双车积分达成。更重要的是，这确认了先前车队对C42赛车所做的升级研发方向正确，终于在摆脱可靠性问题后，在蒙特利尔收获回报。

虽然本赛季开始之后，阿尔法·罗密欧成为中游集团的有力竞争者，但周冠宇和队友瓦尔特利·博塔斯多次遭遇了可靠性问题，不仅使车队损失了重要的赛道时间，而且导致了备用零件的紧缺，所以不得不在周五练习里旧规格的零件来进行数据搜集和调校测试，避免因为赛车过早受损而影响排位赛和正赛。

不过，摩纳哥、阿塞拜疆、加拿大这三个街道赛属性的比赛周末过后，阿尔法·罗密欧赶上了配用零件制造的进度，能够从银石的周五练习开始，为两辆赛车用上新的升级零件。

“周五我们仍有些可靠性问题，我们正在加以改善，”阿尔法·罗密欧赛道工程总监谢维·普约拉在加拿大大奖赛后解释说。”但同样在周五的性能方面，我们一直在用比较旧的套件。从下一场比赛开始，我们就能在整个周末里用同一套套件，那么所有事情会容易一点。”

普约拉坦言零件紧张的问题，是前几场比赛中阿尔法·罗密欧车手几次卷入事故带来的后果，包括周冠宇在伊莫拉周六冲刺赛开场圈被AlphaTauri的皮埃尔·加斯利顶出赛道，以及博塔斯在伊莫拉周五第一节练习里赛车突然侧滑后撞墙。为此，车队不得不在周五练习里留一手，哪怕这在一定程度上限制了备战工作。

“我们在赛季开始时发生了一些事故，随后你就必须赶上正在使用套件的所有备用零件的生产，同时进行新套件的生产，这是一直以来的限制。现在从银石往后，我们已经处于一个好位置，”他说道。

“我们之前也有所保留。像巴库、蒙特利尔和摩纳哥这种赛道，当你靠近围墙时，我们要确保如果我们在周五有一些车损，我们之后不会付出代价。但现在至少接下来的几场比赛，情况会好一些。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, in the garage Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

前九场比赛过后，阿尔法·罗密欧在制造商年度积分榜上排名第六，与Alpine相差6分，距离第四位的迈凯伦14分。周冠宇在加拿大赛后相信，他与博塔斯双双获得积分，有助于提升车队对剩余赛季的信心。

普约拉认为本周末在银石，瑞士车队是时候以成为中游集团的“第一名”为目标，并且瞄准两辆赛车都闯入排位赛Q3——周冠宇在蒙特利尔第一次进入排位赛最后一个阶段。

“我认为我们可以期待在中上游争夺，但我们需要看看，"西班牙工程师说道。"我不知道一些车队是否会在银石启用（新）套件，但到目前为止，我觉得我们在所有赛道——不同类型的赛道——表现都很连贯，不同类型的空气动力学的效率也是如此。”

“在接下来的几场比赛中，我们希望能与Alpine和迈凯伦一起在中上游竞争，看看我们是否能获得更多积分，以及双积分完赛。那是我们的目标。我们当前的处境是，我们希望两辆赛车都能进入Q3。如果是那样的话，那样我们首先能和Alpine一较高下。”