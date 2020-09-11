还有一个月将满41岁的莱科宁，与阿尔法·罗密欧的两年合约将在今年年底到期。本赛季车队竞争力不足，他在已经结束的八场比赛中没有任何积分入账，而队友安东尼奥·吉奥维纳兹在揭幕战里第九名完赛，拿到车队目前为止唯一的积分。

今年是莱科宁在F1的第18个赛季。芬兰人始终表示，他还没有为明年做出决定，但是也坦言随着孩子的长大，家庭成为他必须考虑的因素之一。

阿尔法领队瓦塞尔在穆杰罗声称，如果莱科宁决定留在F1，那么双方自然就可以继续合作。

“是的，当然，但是……如果我们都有兴趣合作并且合作良好的话，那么继续下去是合理的，”法国人在周五新闻发布会上表示。

可以理解的是，塞尔吉奥·佩雷兹在失去2021年Racing Point/阿斯顿·马丁的席位之后，将寻找其他剩余的机会。索伯运作的阿尔法·罗密欧被视为墨西哥人的目标之一，因为他曾经在瑞士车队效力过两个赛季，并为其登上领奖台。

“我认为Checo对赛道上所有可以得到的席位都有兴趣，”瓦塞尔表示，“我们会在九月与我们的车手讨论明年的事宜，然后我们会一起决定我们需要怎么做。当然，现在我们的名单上有很多可以挑选的车手。”

因为与法拉利的引擎和技术合作关系，阿尔法·罗密欧的一个席位被认为预留给意大利车队的车手。当然的安东尼奥·吉奥维纳兹是法拉利的官方替补车手。

值得一提的是，本赛季F2积分榜前三位都被法拉利车手学院占据。卡勒姆·埃洛特、米克·舒马赫、罗伯特·施瓦茨曼都有望赢得年度冠军，并且获得申请F1超级驾照的资格。

尽管瓦塞尔坦言法拉利的年轻车手在候选名单之上，但车队把莱科宁放在第一位。

“我们首先需要知道他想做什么，以及我们想与他怎么样。然后我们再看其他人选，”他说。“我可不会签比基米更有经验的人！这是优势，那么队友肯定就会比基米少一点经验。”