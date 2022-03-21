阿尔法·罗密欧：周冠宇F1首秀得分的表现“不能做得更好了”

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2022赛季揭幕战巴林大奖赛中，迎来个人第一场大奖赛的周冠宇在发车后一度落到队尾的情况下，最终追回到第十名，取得了自己第一个F1锦标赛积分。继排位赛进入Q2以后，他在首秀周末就实现了赛季前定下的“小目标”。

开局阶段，对F1赛车启动程序缺乏经验，使他在发车时下滑了两个位置。而紧接着，当他进入一号弯时方向盘仪表盘突然失灵，虽然他立即重新启动了系统，但不可避免地落到了最后一位。然而，中国小将奋起直追，凭借阿尔法·罗密欧C42赛车重载油下的比赛速度优势，连续超越身前的赛车。半程时，他处在积分区的边缘。

最后阶段，皮埃尔·加斯利的AlphaTauri赛车退赛后，中国小将一度上升到第九。但是安全车期间，因为车队执行了双车进站，位置在队友瓦尔特利·博塔斯身后的周冠宇受到耽搁，回到赛道时落到了第13位。不过比赛重新开始后，他以最快的速度超越米克·舒马赫，前进到第12名。当两辆红牛赛车先后意外地退赛，周冠宇进入到积分区，而且与第九名的费尔南多·阿隆索十分接近。

被Motorsport中文网问及周冠宇首秀的表现尤其是他的后来居上时，普约拉对他出色的学习能力和长距离驾驶能力予以高度的肯定，而且已经比季前测试期间有了长足的进步。

“上周在（巴林）测试里，我们看到他在管理比赛速度方面非常强，”西班牙人解释说。“当我们给他指示要做什么、如何做的时候，他能够很快做到。但我们不确定的是，他在战斗情景下将如何应用学到的能力。当你一个人跑的时候和你在比赛里与对手交战的时候是不同的。”

“事实上他（在巴林大奖赛里）做了相同的工作，甚至做得比上周（巴林测试里）更好。因为上周是我们第一次试验，比较保守。今天他的速度非常好、非常强，而且他的速度非常连贯，他对轮胎的管理比周围那些有经验的车手更好。他比赛的对象不是新秀，而是比他更有F1经验的车手。”

“我认为他完成了扎实的工作。在他的第一场F1比赛里，昨天（排位赛）Q2，今天（正赛）拿分。我们不能期待他做得更好了，非常厉害。”

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

博塔斯以自嘲鼓励周冠宇

本场比赛，博塔斯同样在发车不理想的情况下，追到了与他发车排名相同的第六名，在代表新东家阿尔法·罗密欧的第一场比赛中取得重要积分。

本赛季博塔斯告别了效力了五年的梅赛德斯，来到立志回到中上游行列的阿尔法·罗密欧。而他与车队签约两年，希望用自己帮助前东家成就制造商年度冠军八连冠、10次赢下大奖赛和与刘易斯·汉密尔顿搭档的经验，协助实际由索伯运作的车队实现目标。值得一提的是，芬兰人在他离开梅赛德斯后的第一场排位赛里就击败了他的继任者——乔治·拉塞尔，与前队友刘易斯·汉密尔顿一起在第三排发车。

除了32岁的芬兰车手在赛道上的发挥，阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔同样看重他在团队合作方面的积极作用，包括帮助周冠宇提升信心。

在被Motorsport.com问到博塔斯是否在巴林交出了车队想要的表现时，法国人回答说：“是的是的。我想他在赛道上所做的不用说了，但我要说在动力、领导力等方面，他做的非常优秀。”

“我认为对于周冠宇，他在整个周末帮助了他很多，给了他信心，对他非常积极。（排位赛之后）他在工作汇报一开始祝贺周冠宇进入Q2，他说‘这是了不起的结果，十年前我的第一场排位赛上我都吓尿了’。我认为这也给了周冠宇新年新。我认为这就是团队合作。最终瓦尔特利明白这一点非常有帮助。”

阿尔法·罗密欧是本赛季唯一更换了整个车手阵容的车队，尽管过去三个赛季里基米·莱科宁与安东尼奥·吉奥维纳兹已经非常默契。但新阵容的第一场比赛就联手交出9个积分，帮助这支意大利品牌车队暂列制造商年度积分榜第四。

普约拉同样认为博塔斯在团队战斗里方面起到了他应该有的作用。“瓦尔特利给周冠宇很多帮助。车队内的氛围很好，瓦尔特利通过他的经验与车队合作得很好。”

“第一圈有点困难，因为发车后他掉了位置，但他十分专注并且追回了位置。最后时刻他又与马格努森交战。这是我们能拿到的最好成绩。两位车手一起以及工程团队合作很好，作为一个集体表现很优秀。”

本周末，F1将马不停蹄地赶到沙特阿拉伯进行本赛季的第二场大奖赛。