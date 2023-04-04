阿尔法·罗密欧：周冠宇与博塔斯在2023赛季迄今的表现“相当平均”

载入语音播放

在澳大利亚大奖赛中，从靠后位置发车的周冠宇全场大部分时间里与中游对手缠斗。而从最后阶段的混乱中脱险，让他本赛季第一次进入积分区。

在阿尔伯特公园赛道温度较低的周末里，阿尔法·罗密欧C43赛车的竞争力相比在巴林和沙特阿拉伯的较热的两个周末有所下滑，本赛季第一次两辆赛车未能在排位赛进入Q2。

尽管如此，周冠宇今年连续第二场排位赛排名高于队友博塔斯。阿尔法·罗密欧对这位中国车手个人第二赛季开始以来表现出的成长感到满意。

“我认为周冠宇正在提高他的技术水平。我想说现在他们俩（周冠宇和博塔斯）相当平均，”普约拉在上周日比赛前接受采访时表示。“这对我们是好事。这次的排位赛不怎么理想，但在前两场排位赛里，他们两个人都非常接近Q3，这对车队有好处。”

去年周冠宇在新秀赛季的表现得到了阿尔法·罗密欧的极高评价，也在F1围场里引起了注意。他在蒙扎的车队主场比赛里以第十名拿到的一分起到了决定性的作用，帮助阿尔法·罗密欧在与阿斯顿·马丁积分相同的情况下，以更好的单场成绩（博塔斯在伊莫拉的第五名）在年度制造商积分榜上获得第六名。

当被问及周冠宇一年来的进步具体显现在什么方向时，普约拉说：“他现在更自信了。虽然赛车（与去年相比）有所不同，轮胎也有一点变化，但与车队的工作是一样的，与瓦尔特利的合作也是如此，我们的两名车手能互相学习一起提高。这也让他对自己更有信心。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

本次墨尔本的比赛因为三次被红旗中断，总共有三次静态发车，最后一次则在安全车带领下完成最后一圈。继在吉达做出了良好的发车之后，周冠宇在阿尔伯特公园最初的发车以及之后两次红旗后的重启，都保持了良好的位置，并且成功避免卷入事故。

赛后，周冠宇向Motorsport中文网表示，在起步时保持良好的心态对他最终拿到积分相当重要。

“今天的比赛非常戏剧化，我从队伍末尾发车，所以策略方面选择比较极端，我觉得尤其每次重新开始比赛的第一圈都保持好了心态， 把握住了机会，所以非常高兴在我最喜欢的比赛周末之一拿到了今年的首次积分，”他说到。

“最后几次发车时，我没有特别的准备，更多是不要失误，保持稳定的心态。今天很开心的是三次发车都没有掉位子，这方面感觉进了一步。我希望在巴库再进一步，因为这个周末比我们的预期低一些，希望我们通过接下来一个月的休息找到更多速度和竞争力。”