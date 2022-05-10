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周冠宇的第一次迈阿密作战，在出色的发车之后，却仅仅持续了六圈，被车队通知因为机械原因必须退赛。

赛后，阿尔法·罗密欧赛道工程总监谢维·普约拉对中国小将的退赛原因做出了解释。“我们遇到了漏水问题。最早在第一圈过后，我们突然突然看到（传感器异常），我们非常担心， 试着解决问题，但是无法修复。我们不得不让赛车退下来，不然会损坏引擎。”

由于在排位赛Q1最后一圈冲刺时遇到了车流问题，周冠宇未能提高个人时间，本赛季第一次没能进入Q2。从第17位发车开始比赛的他，在发车后前进了三个位置，而且在收到车队的指示前，已经与身前的迈凯伦车手丹尼尔·里卡多只剩不到0.3秒的差距。

作为本赛季唯一的新秀，周冠宇在巴林的揭幕战暨个人首秀中取得了第一个F1世界锦标赛积分。但是之后的四场比赛，他都无缘积分区，其中两次止步第11名。同期，他经验丰富的队友博塔斯除了在沙特阿拉伯退赛之外，其他比赛都为车队带回了积分，包括在伊莫拉的第四名。

不过，阿尔法·罗密欧车队认为阻挡在周冠宇与前十名之间的，只是赛车可靠性问题。另外，车队对这中国年轻车手在已经结束的比赛里所展现的交战技术感到满意。

在迈阿密比赛后，普约拉被问到车队如何鼓励周冠宇的士气，他回答道：“我认为对他来说，唯一的问题是排位赛里的可靠性。昨天他在Q1里不那么顺利，有一圈损失了一点时间，我们的势头就受阻了。他绝对有潜力至少进入Q2。他知道这一点。”

“然后如果看今天比赛的开始，他在那几圈里与大家较量。我认为他的战斗技术非常好，我们非常有信心他同样能拿到积分，如果他不用退赛。他比周围的人都快，他已经在每场比赛里展现了，当他与任何对手较量的时候，他都能超过去。他不是那种会被挡在别人后面15圈的车手：他追上去，他超过去。 他的比赛技巧相当令人鼓舞。到了巴塞罗那做了升级后，我们希望我们有两位强大的积分竞争者。”

Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo Photo by: Zhou Guanyu