阿尔法·罗密欧：可靠性问题使车队在F1积分榜上“损失了大把积分”

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这支由索伯运营的车队凭借在开局的9场比赛中7次拿分，目前在车队积分榜上暂列第六。只不过在最近的四场比赛中，瑞士车队“颗粒无收”。

这一糟糕的成绩源于瓦尔特利·博塔斯和周冠宇一直饱受机械故障的困扰。芬兰人先是由于变速箱问题被迫退出了英国大奖赛，随后又在匈牙利大奖赛遭遇了燃料系统故障。他的队友周冠宇同样在法国大奖赛上由于动力装置故障而提前退赛。

同时，身为新秀的中国小将还在英国大奖赛起步时遭遇了严重撞车，他的赛车在与乔治·拉塞尔碰撞后曾一度倾翻，并最终翻进了轮胎墙后方。

尽管由于可靠性问题时不时地遭遇不幸，但目前车队的积分已全面超过了2021年的总积分。当时瑞士车队在车队积分榜上排名第九。

因此瓦塞尔认为，面对全新的F1技术规则和车手阵容，阿尔法·罗密欧已经拿出了可圈可点的表现，但同时也承认其为可靠性问题所累。

“我认为我们向前迈出了一步。由于不同的因素，就单纯的表现而言我们迈出了很好的一步。”法国人说道。“和往常一样，这从来就不是单方面的。我认为法拉利的引擎向前迈进了一步。我们在底盘方面也做了同样的工作。我认为瓦尔特利和周的表现都不错。总的来说，这是很好的一步。”

“现在就结果而言，我们在可靠性方面还存在一些问题。这让我们在积分方面付出了巨大的代价，有些比赛我们的状态很好，比如吉达和银石，并且在某些场合周冠宇也是如此。“

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

“这对我们来说是一个真正的遗憾，对锦标赛来说也是。但事实就是这样，我们只需要在后半赛季解决这个问题。”

尽管由于撞车和机械故障错过了一些良机，但瓦塞尔仍然认为阿尔法·罗密欧在中游战争中的领军地位达到了他的期望。

“我想没有人知道第一天测试的排名会是什么结果，”法国人表示，“我们对这种情况都有点惊讶，因为这是一辆完全没有参考的新车。”

“我们都是靠自己的力量在发展，完全是摸着石头过河。不过不对，用惊讶这个词不太合适，因为我知道我们为2022年做出了巨大的努力，我也料到会有这样的结果。这种感觉很好。”

在余下九场比赛的情况下，目前阿尔法·罗密欧领先最接近的对手，同样使用法拉利客户引擎的哈斯17分，以及另一劲敌AlphaTauri 24分。

翻译/小飞侠