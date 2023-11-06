阿尔法·罗密欧双车退赛系不同冷却问题

瑞士车队在英特拉各斯度过了一个惨淡的周末，在冲刺赛里跑在最末尾难以提升排名后，周日正赛第一圈就有三辆赛车退出后，周冠宇和队友博塔斯都处于接近前十名的位置上。

然而第一轮进站后不久，中国小将接到工程师通知，要他放慢速度后回到维修区，因为引擎存在问题需要退赛。博塔斯独自继续比赛，但也在半程刚过驶回车库，提前结束了比赛。

“我们的两辆赛车都 DNF 退赛了。我们正在研究，我们的冷却系统出了问题，”阿尔法·罗密欧赛道工程总结谢维·普约拉在赛道解释道。“细节我们还不清楚，但两个问题不一样，不是相同的问题。”

“我们目前只知道这些，但我们还需要进一步调查。这场比赛非常不幸，因为在冲刺赛里很难取得进展。今天发生了这么多事故，我们有潜力至少争取前十名的后几位。我们的两辆赛车都有机会，AlphaTauri赛车仍然更强，但至少我们可以与奥康、萨金特竞争，所以我认为潜力是有的。”

与平均温度较高的墨西哥城相比，圣保罗相对没有那么热，但阿尔法·罗密欧遭遇了本赛季第一次双退赛。普约拉表示问题与C43赛车的散热系统规格选择并无关系，而且是第一次发生。

“因为气候条件的变化，我们可以根据每个阶段进行调整，所以我们并没有从周五起停留在相同的配置上。因此，我们在每个阶段都对配置进行调整，但系统出了问题。我们需要了解原因，但在这次的问题出现之前，我们在温度方面没有出现过任何级别不够或类似的问题。”

阿尔法·罗密欧在卡塔尔由周冠宇和博塔斯双双带回积分。但刚刚结束的美洲三连赛，AlphaTauri表现强劲，连续三场得分并累积净增16分，在积分榜上摆脱垫底，直接攀升到第八，而且领先瑞士车队5分。