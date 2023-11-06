阿尔法·罗密欧双车退赛系不同冷却问题
阿尔法·罗密欧相信如果两辆赛车没有在圣保罗大奖赛里遭遇不同的冷却系统问题退赛，周冠宇和瓦尔特利·博塔斯都有潜力争夺积分。
瑞士车队在英特拉各斯度过了一个惨淡的周末，在冲刺赛里跑在最末尾难以提升排名后，周日正赛第一圈就有三辆赛车退出后，周冠宇和队友博塔斯都处于接近前十名的位置上。
然而第一轮进站后不久，中国小将接到工程师通知，要他放慢速度后回到维修区，因为引擎存在问题需要退赛。博塔斯独自继续比赛，但也在半程刚过驶回车库，提前结束了比赛。
“我们的两辆赛车都 DNF 退赛了。我们正在研究，我们的冷却系统出了问题，”阿尔法·罗密欧赛道工程总结谢维·普约拉在赛道解释道。“细节我们还不清楚，但两个问题不一样，不是相同的问题。”
“我们目前只知道这些，但我们还需要进一步调查。这场比赛非常不幸，因为在冲刺赛里很难取得进展。今天发生了这么多事故，我们有潜力至少争取前十名的后几位。我们的两辆赛车都有机会，AlphaTauri赛车仍然更强，但至少我们可以与奥康、萨金特竞争，所以我认为潜力是有的。”
与平均温度较高的墨西哥城相比，圣保罗相对没有那么热，但阿尔法·罗密欧遭遇了本赛季第一次双退赛。普约拉表示问题与C43赛车的散热系统规格选择并无关系，而且是第一次发生。
“因为气候条件的变化，我们可以根据每个阶段进行调整，所以我们并没有从周五起停留在相同的配置上。因此，我们在每个阶段都对配置进行调整，但系统出了问题。我们需要了解原因，但在这次的问题出现之前，我们在温度方面没有出现过任何级别不够或类似的问题。”
阿尔法·罗密欧在卡塔尔由周冠宇和博塔斯双双带回积分。但刚刚结束的美洲三连赛，AlphaTauri表现强劲，连续三场得分并累积净增16分，在积分榜上摆脱垫底，直接攀升到第八，而且领先瑞士车队5分。
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