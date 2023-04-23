阿尔法·罗密欧：博塔斯正在帮助车队进步
阿尔法·罗密欧F1车队代表亚历山德罗·阿鲁尼·布拉维表示，瓦尔特利·博塔斯为车队的成长做出了贡献，并且相信芬兰人能拥有一段漫长的职业生涯。
2022年博塔斯在加盟阿尔法·罗密欧的第一个赛季里获得了49个积分，为车队十年来第一次进入年度前六名立下大功。在此之前，他在梅赛德斯度过了五年生涯，赢得过10场大奖赛胜利，共67次登上领奖台。
对于此前长期在接近积分榜榜尾徘徊的辛威尔团队来说，芬兰人在梅赛德斯积累的经验，对提升其在中游集团的竞争力起到了重要作用。而且去年，他与新秀周冠宇合作默契，推动了整个团队前进。
“他正在帮助车队迈出一步。对我们来说，他是宝贵的财富，因为他为车队带来了梅赛德斯的胜利文化，”澳大利亚大奖赛期间，阿鲁尼·布拉维向包括Motorsport中文网在内的个别媒体表示。
“也许在外面看来，我们没有取得太多成绩，但真正重要的是，他每次来车间工作、与工程师们一起工作、驾驶模拟器、面向员工的讲话，让集体感到鼓舞。还有他与周冠宇的合作，去年他们合作得非常好。我们的成绩归功于所有这些结合。”
今年是博塔斯在F1参加的第11个赛季。阿鲁尼·布拉维相信现年33岁的他可以拥有很长的职业生涯，甚至就像费尔南多·阿隆索和基米·莱科宁那样，直到40岁以后。
意大利人补充道：“是的，我认为他想留在F1。我会说，他想再次为领奖台、为胜利而战。这是每个车手的野心。当然，瓦尔特利也想这样。”
在博塔斯迄今为止的F1生涯里，阿尔法·罗密欧是他效力的第三支车队。而很明显的是，自从他离开梅赛德斯以来，这位芬兰车手的业余生活非常丰富。对此，阿尔法·罗密欧方面没有任何干涉，而是让他完全做自己，并且相信他回到工作岗位时的职业素养。
“我总是对车手能表达自我感到高兴，因为当你离开赛道后，你需要有私人生活，”阿鲁尼·布拉维向Motorsport中文网解释说。“这些车手12岁开始就在卡丁赛道上，所有心思都拿来比赛。当你成长，变得成熟以后，你会养成性格，这很正常。瓦尔特利现在享受着他的人生，这是积极的事情。”
“当他在这里（比赛周末），他始终全神贯注，非常职业。那不会改变他在赛道上的心态。从梅赛德斯时代到来到我们这里，作为车手的瓦尔特利没有改变：始终专注，始终注重细节。赛道下，他更自由了，因为我们车队的态度不同，我们更容易接近，更加开放，对合作伙伴和媒体的方式更加新颖。我认为他可以在限制较少的情况下享受生活。”
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