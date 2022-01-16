阿尔法·罗密欧：与Andretti的谈判对2022年F1计划“没有影响”

去年秋天，美国赛车运动品牌Andretti与阿尔法·罗密欧车队的运营方——即索伯车队的所有者，就收购事宜进行了谈判。

目前Andretti已经在印地赛车、电动方程式、Supercars和Extreme E等赛事中占有一席之地，并希望通过收购索伯集团的大部分股权，将自己的影响力扩大至F1。

迈克尔·安德雷蒂原计划让自家的印地车手Colton Herta占据一个F1车手席位。但由于美国人所提到的“控制问题”，这次谈判在最后一刻宣告破裂。

在安德雷蒂证实交易取消后的不到两周，阿尔法·罗密欧便宣布签约F2车手周冠宇，与瓦尔特利·博塔斯组成2022赛季的车手阵容。

虽然Andretti的交易原本将对索伯车队的运营及其未来的F1计划产生巨大影响，但瓦瑟尔明确表示，除了推迟一些决定的时间节点以外，谈判对其2022年的准备工作没有产生任何影响。

“我们没有在技术方面停下来，也没有在开发过程中减速，这是肯定的。”瓦瑟尔向Motorsport.com表示。“在一些讨论中，比如赞助商、车手等等方面，我们不得不稍稍搁置。但到最后，这并不会改变现状。除了推迟了一些决定外，这对我们没有产生任何影响。”

当被问及他是否觉得这让车队分心时，瓦塞尔回答说：“不，这只会让我分心!”

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

2021年，在车队积分榜上下滑至第九之后，瑞士车队放眼于在今年的技术规则洗牌后重整旗鼓。

作为第一个参加F1正赛的中国车手，周冠宇势必将带来众多的赞助商，从而为车队带来财政上的提振。而同样新加入车队的博塔斯也将贡献出他在世界冠军车队梅赛德斯征战五年的丰富经验。

瓦瑟尔表示，为了让阿尔法·罗密欧更上一层楼，车队首先需要“先为房子打好地基”，然后才能“一步一步”地走下去。

“对于2022年来说，这是一个全新的项目，我们的开发将在预算帽下进行，”瓦塞尔表示。“我们拥有了全新的阵容，还将使用法拉利的新引擎。我们正试着把所有的东西整合在一起。”

“但每支车队都在做同样的事情。大家都在努力完善阵容，努力改进引擎，招募人才。这可能是你工作中最美好的部分，每个人都在专注于表现，并相信明天我们会做得更好。这就是最大的动力所在。“

“最后，有人会获得第一，有人则会是第十。我们的结果有好有坏。最重要的是，我们作为一家公司，从股东到工厂的员工，每个人都相信我们正在朝着正确的方向前进。这对我来说很重要，因为我们需要每个利益相关者的支持。”

翻译/小飞侠