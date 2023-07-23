阿尔法怀疑周冠宇的发车问题由刹车传感器故障引起
阿尔法·罗密欧F1车队认为周冠宇在匈牙利大奖赛发车阶段遇到“奇怪”问题，可能由刹车系统传感器故障所致。
周冠宇在布达佩斯的排位赛里取得了个人职业生涯最佳发车位置——第五名。然而，比赛开始后，中国小将的C43赛车却没有快速弹出，连续被身后的赛车超过。
周冠宇不断向车队工程师报告转速丢失，希望理解是否引擎出现了问题。而在一号弯里，他与身前的丹尼尔·里卡多发生了追尾，并且间接引发了两辆Alpine赛车相撞后退赛。
在开场不久遭遇连续两起事件后，虽然周冠宇在接下来的比赛中全力追赶，但是阿尔法·罗密欧赛车在比赛速度方面弱点明显，他最后只获得第16名。
比赛结束后第一时间，周冠宇在谈起发车阶段遇到的问题时表示：“我在四盏灯之前一直保持着转速，随后就失去了油门的所有反应，所以我基本上是以零油门起步。真的很失望，因为我认为原本真的可以在发车时做得很好。我们需要更详细地理解发生了什么，因为这很奇怪，以前从未发生过。”
“我试着在五盏灯之前恢复，试着全油门踩下去，但不幸的是什么也没发生，所以我不得不怠速移动。因此我的起步实际上是怠速移动，并不是真正的起步。这就是为什么你看到我的赛车没有动。”
此后，阿尔法·罗密欧赛道工程总监谢维·普约拉解释说，初步原因可能是刹车系统设置出现问题后干扰了引擎，让引擎切换到了安全模式，但具体原因需要进一步检查。
周冠宇因为引发了一号弯的事故，收到了5秒罚时。赛会干事在裁决决定书中认定，阿尔法·罗密欧车手“在接近弯角时无法足够减速，导致了不必要的碰撞”。
对此，中国车手表示：“我当然试着尽可能晚刹车来追回几个位置，但不幸地突然进入前方的脏气流里，我锁死了轮胎。这不是我想要的，但在发车之后，我的比赛基本上已经结束了。”
本场比赛，另一位阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯从第七位发车，但受到周冠宇赛车无法启动的影响，虽然他迅速抽出赛车，但导致势头丢失。加上前十名附近的多辆赛车用软胎开始比赛，芬兰人在第一圈结束时下滑到第12位。
之后的比赛中，赛车缺乏足够抓地力，以及DRS的效果在亨格罗林赛道并不显著，让博塔斯无能为力，最终以第12名结束比赛。
普约拉补充说到：“第一圈结束时，瓦尔特利第12位，周冠宇第16位，完全毁了昨天（排位赛）的工作，（比赛）基本结束了，只是试着挽回。”
在错过了取得积分的好机会后，阿尔法·罗密欧在制造商年度积分榜上与身前的Alpine和哈斯相差两个积分。
Latest news
阿尔法怀疑周冠宇的发车问题由刹车传感器故障引起
阿尔法怀疑周冠宇的发车问题由刹车传感器故障引起 阿尔法怀疑周冠宇的发车问题由刹车传感器故障引起
匈牙利大奖赛：维斯塔潘豪取七连胜，诺里斯连续两场第二名
匈牙利大奖赛：维斯塔潘豪取七连胜，诺里斯连续两场第二名 匈牙利大奖赛：维斯塔潘豪取七连胜，诺里斯连续两场第二名
梅赛德斯：汉密尔顿杆位证明了地面效应的”难以琢磨之处“
梅赛德斯：汉密尔顿杆位证明了地面效应的”难以琢磨之处“ 梅赛德斯：汉密尔顿杆位证明了地面效应的”难以琢磨之处“
周冠宇靠”硬能力、硬速度“拼来F1生涯最佳发车位
周冠宇靠”硬能力、硬速度“拼来F1生涯最佳发车位 周冠宇靠”硬能力、硬速度“拼来F1生涯最佳发车位
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.