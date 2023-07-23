阿尔法怀疑周冠宇的发车问题由刹车传感器故障引起

周冠宇在布达佩斯的排位赛里取得了个人职业生涯最佳发车位置——第五名。然而，比赛开始后，中国小将的C43赛车却没有快速弹出，连续被身后的赛车超过。

周冠宇不断向车队工程师报告转速丢失，希望理解是否引擎出现了问题。而在一号弯里，他与身前的丹尼尔·里卡多发生了追尾，并且间接引发了两辆Alpine赛车相撞后退赛。

在开场不久遭遇连续两起事件后，虽然周冠宇在接下来的比赛中全力追赶，但是阿尔法·罗密欧赛车在比赛速度方面弱点明显，他最后只获得第16名。

比赛结束后第一时间，周冠宇在谈起发车阶段遇到的问题时表示：“我在四盏灯之前一直保持着转速，随后就失去了油门的所有反应，所以我基本上是以零油门起步。真的很失望，因为我认为原本真的可以在发车时做得很好。我们需要更详细地理解发生了什么，因为这很奇怪，以前从未发生过。”

“我试着在五盏灯之前恢复，试着全油门踩下去，但不幸的是什么也没发生，所以我不得不怠速移动。因此我的起步实际上是怠速移动，并不是真正的起步。这就是为什么你看到我的赛车没有动。”

此后，阿尔法·罗密欧赛道工程总监谢维·普约拉解释说，初步原因可能是刹车系统设置出现问题后干扰了引擎，让引擎切换到了安全模式，但具体原因需要进一步检查。

周冠宇因为引发了一号弯的事故，收到了5秒罚时。赛会干事在裁决决定书中认定，阿尔法·罗密欧车手“在接近弯角时无法足够减速，导致了不必要的碰撞”。

对此，中国车手表示：“我当然试着尽可能晚刹车来追回几个位置，但不幸地突然进入前方的脏气流里，我锁死了轮胎。这不是我想要的，但在发车之后，我的比赛基本上已经结束了。”

本场比赛，另一位阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯从第七位发车，但受到周冠宇赛车无法启动的影响，虽然他迅速抽出赛车，但导致势头丢失。加上前十名附近的多辆赛车用软胎开始比赛，芬兰人在第一圈结束时下滑到第12位。

之后的比赛中，赛车缺乏足够抓地力，以及DRS的效果在亨格罗林赛道并不显著，让博塔斯无能为力，最终以第12名结束比赛。

普约拉补充说到：“第一圈结束时，瓦尔特利第12位，周冠宇第16位，完全毁了昨天（排位赛）的工作，（比赛）基本结束了，只是试着挽回。”

在错过了取得积分的好机会后，阿尔法·罗密欧在制造商年度积分榜上与身前的Alpine和哈斯相差两个积分。