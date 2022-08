阿尔本2023年继续代表威廉姆斯比赛且续约多年

阿尔本在本赛季回归威廉姆斯之后,成为车队的核心车手,并且在上半赛季13场比赛中除了成为排位赛Q2常客,而且获得3个积分。而致力于重建的威廉姆斯希望保持长期发展的稳定,因此非常希望留下阿尔本。在F1车队即将关闭工厂之前,英国车队对外宣布了双方续约的消息。

“2023年能留在威廉姆斯真的非常令人兴奋,我期待看到我们作为一个集体在本赛季余下时间和明年能取得什么成就,"阿尔本表示。”车队正在努力追求进步,我真的很有动力继续这段旅程,进一步扩大我们的学习成果。”

2021年阿尔本失去了红牛的比赛席位之后,只能留在“板凳席”上。正是威廉姆斯车队CEO乔斯特·卡皮托向他抛出橄榄枝,填补因乔治·拉塞尔今年加入梅赛德斯留下的空缺。

“亚历克斯是一位了不起的车手,也是威廉姆斯车队的重要成员,所以我们很高兴能够确认我们将与他长期合作,”卡皮托说到。”亚历克斯带来了很好的技术和有洞见的知识,有助于未来为车队带来更大的成功。”

“他有着强烈的好胜心,已经证明是一个受欢迎和忠诚的团队成员,我们很高兴他将为我们提供一个稳定的基础,在这个新的F1赛车时代继续发展。”

因为威廉姆斯是梅赛德斯引擎客户,阿尔本在加入之前不得不与红牛解除关系,可以理解的是奥地利车队仍把他视为“未来选项”。 不过,随着塞尔吉奥·佩雷兹与红牛续约至2024年,阿尔本在那之前无望回到米尔顿·凯恩斯。

值得一提的是,阿尔本的女友是来自中国的高尔夫女球手何沐妮。

Alex Albon, Williams Racing, with his girlfriend Lily Muni He

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images