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Formula 1 / 比赛报告

阿尔本收获虚拟大奖赛首胜

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阿尔本收获虚拟大奖赛首胜
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2020年5月4日 上午4:03

红牛车手亚历山大·阿尔本结束查尔斯·莱克勒克的虚拟大奖赛连胜势头，并在英特拉格斯完成“复仇”。

由于《F1 2019》游戏中没有荷兰大奖赛的赞德弗尔特赛道，本场电竞比赛以车迷投票选出的英特拉格斯赛道作为战斗地点。去年现实世界里的巴西大奖赛中，阿尔本在比赛尾声阶段被刘易斯·汉密尔顿撞到而失去了F1生涯首次登上领奖台的机会。

本场虚拟比赛一开始，获得杆位的梅赛德斯替补车手斯托弗·范多恩在一号弯里打转之后，阿尔本就与此前获得二连胜的莱克勒克展开了缠斗，俩人在前方频繁地更换位置。

36圈的比赛中，泰国人选择了与法拉利对手不同的轮胎策略，晚进站并且换上中性胎。尽管红牛车手出站后刚好落在莱克勒克身后，但是利用轮胎的优势发起强势的攻击。

在你来我往了多圈之后，倒数第二圈——也是大半年前被汉密尔顿顶撞到时——阿尔本做出了关键的超越，并且终于领先冲过终点，收获了他参加这项虚拟系列赛后的首场胜利。

莱克勒克由于违反赛道界限规则而吃到了3秒罚单，落到了威廉姆斯的乔治·拉塞尔之后，名列第三。

范多恩在开场圈一号弯中与代表法拉利参赛的恩佐·菲迪帕尔蒂一起打转后，实现了后来居上，最终获得第四名，领先另一位梅赛德斯的替补车手埃斯特班·古铁雷兹。

雷诺运动学院的克里斯蒂安·伦德嘉德取得第六名，而菲迪帕尔蒂紧随其后。之后是路易斯·德莱特拉兹、尼古拉斯·拉蒂菲和兰多·诺里斯。

没有出现在最初参赛名单里的诺里斯，还是参加了本场比赛。虽然不可思议地连续第四次遇到了技术故障，但是他终于第一次能够加入比赛，而且从发车区尾端追到了第十。

代表Racing Point参赛的大卫·舒马赫屈居第11名，而首次参加F1虚拟大奖赛的前WRC和WRX世界冠军皮特·索尔伯格以第12名结束比赛。

阿尔法·罗密欧车队的安东尼奥·吉奥维纳兹是唯一没有获得成绩的F1正式车手，他在与拉蒂菲发生碰撞后推出了比赛。

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Author Frankie Mao

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