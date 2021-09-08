阿尔本搭档拉蒂菲，2022代表威廉姆斯出战

此前，威廉姆斯车队CEO乔斯特·卡皮托暗示，拉蒂菲基本确定留下。加拿大人本赛季拿到了积分，在匈牙利和比利时总共收获7分。

而本赛季阿尔本失去红牛的比赛席位之后，在担任替补的同时，参加DTM。不过奥地利车队一直在想方设法帮助这位代表泰国比赛的年轻车手重返F1发车区。

此前红牛领队克里斯蒂安·霍纳承认，威廉姆斯和阿尔法·罗密欧是两个潜在可能，尽管前者可能受到梅赛德斯方面的阻挠，考虑到泰国车手与奥地利公司的关系。

意大利大奖赛前，威廉姆斯宣布签下阿尔本，由他与拉蒂菲在规则改革后的2022赛季一起出赛。

“我非常兴奋，期待在2022年回到F1比赛席位，”阿尔本表示。“当你离开F1之后，永远不能确定你能回来，因此我极其感谢红牛和威廉姆斯相信我，帮助我回到发车区。”

“看到威廉姆斯今年作为一支车队取得的所有进步太好了，我期待帮助他们在2022年继续旅程。”

阿尔本在2019年夏休期后，被从红牛“二队”提拔到“一队”。随后一个半赛季里，他为红牛两次登上领奖台。但上赛季结束后，奥地利车队为了提高与梅赛德斯争夺世界冠军时的战斗力，选择了失去阿斯顿·马丁/Racing Point席位的塞尔吉奥·佩雷兹，让阿尔本只能回到“板凳”。

“非常高兴确认我们2022年车手阵容，我很高兴地欢迎阿莱克斯来到车队，同时确认我们与尼古拉斯的合作关系将延续到明年，”卡皮托说到。

“我们对我们的新阵容感到激动万分，两位车手是年轻和经验和结合，不仅非常适合车队，也帮助我们进入旅程的下一步。”

“阿莱克斯是赛车运动里最令人欣喜的青年才俊之一，还得益于他在红牛的时期，积累了很多F1经验。他的两次领奖台完赛凸显了他作为车手的速度。我们知道他将立即在Grove有家的感觉。”

“同时，尼古拉斯在过去三年里一直给我们留下深刻印象。他工作努力、勤奋、态度积极。他在效力威廉姆斯时期不断进步，已经成为成长为非厉害的F1车手，正如本赛季他获得积分证明的。”

“现在我们作为一个集体，期待着延续积极的石头，尽可能出色地完成本赛季，然后把注意力转向2022年。”

在威廉姆斯宣布阿尔本加盟后不久，红牛确认了车队已经释放泰国车手，他不再是奥地利车队旗下成员，但不排除未来再续“前缘”的可能。

“我们已经释放了阿莱克斯，让他在2022年成为威廉姆斯车队车手，但保持着与他的关系，包括未来选择。”