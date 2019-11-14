阿尔本承认红牛急召曾令他“望而却步”

阿尔本凭借上半赛季代表红牛二队比赛时的出色表现，在下半赛季被提拔到“一队”，取代成绩没有达到预期的皮埃尔·加斯利。此后的七场比赛里，他全部以前六名完赛，而且同期得分超过马克斯·维斯塔潘。

事实上12个月之前，尽管他在F2表现出色，但没有得到来自F1的橄榄枝，所以签订了代表日产参加电动方程式2019/20赛季的合约，直到曾经舍弃他的红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科决定重新把他招入麾下。

“去年这个时候我进行了（电动方程式）测试！真的很疯狂，”当被Motorsport.com问到过去一年来的经历时，阿尔本回答说，“我很多时候都这么说，但我真的是这个意思。匈牙利大奖赛后收到（红牛）召唤的时候，让人望而却步。”

“我觉得我可以表现一下，但老实说这些（代表红牛参加的）比赛，我感到挺高兴。所以得知明年会留下来，感觉真的很好。”

虽然阿尔本在去年的阿布扎比测试期间确认加入红牛二队，但是直到今年的季前测试，他才第一次驾驶F1赛车。他表示那次经历反而对他之后快速适应红牛带来帮助。

“这似曾相识，”红牛车手向Motorsport.com表示，“更多的问题是我要怎么做，我要怎么同大牌车手较量，赛季开始前我思考的也是这些。因为已经有过这样的经历，所以在斯帕第二次面对这种局面时，我更自在一点。”

“老实说，这种事情就是这样：你会想很多，但是当你真的坐进赛车、戴上头盔，脑海中就没有杂念了，你集中注意力驾驶赛车，所以顾虑都会消散。不过事情总是船到桥头自然直。”

Alex Albon, Red Bull Racing RB15 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“怪异的”心理成长

在本赛季还剩两场比赛的时候，红牛对外宣布了阿尔本将在下赛季继续与维斯塔潘搭档。这是近年来这位泰国新秀首次在一个赛季结束前，明确知道下赛季自己的去处。

23岁的他曾经也是红牛年轻车手项目的成员，但是因为在2012年成绩欠佳而被淘汰。自那以后，出生在英国的阿尔本通过努力，终于在去年的F2赛季里引起了F1围场的注意。获得四场胜利的他，曾是乔治·拉塞尔争夺年度冠军的最大对手，而且直到阿布扎比收官战才被兰多·诺里斯赶超积分，滑落到年度第三。

在完成职业生涯的“华丽转身”后，阿尔本坦言充满波折的经历练就了他的“大心脏”。

“我认为不稳定性让我不在乎，这是一种怪异的方式，”他解释说，“我一直有这种感觉，即使没有效果，也没关系。这听上去有点奇怪，我从来不怕失败。所以我认为这肯定帮了忙，今年我也是这么过来的，明年也会如此。”

“在你第一次驾驶某辆赛车之前，你永远不会完全放心。所以非常自然的是，你越适应车队，你就越能找到自己的速度。但是只有当你第一次驾驶这辆赛车的时候，才会有那样的感觉。当你真正了解车队和赛车后，你才真的能拿出好的表现，也能开始推动赛车和车队向你想的方向前进。”