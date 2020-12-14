在阿布扎比的表现被红牛领队克里斯蒂安·霍纳评价为“赛季最佳”后，亚历山大·阿尔本认为自己已经“尽了一切努力”来争取来年继续留在车队。
在排位赛取得第五后，阿尔本在正赛开场阶段超越了迈凯伦的兰多·诺里斯上到第四。此后，安全车又“帮助”他追近了梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿。
虽然阿尔本起初并没有给汉密尔顿施加压力，但他在最后的15圈发力冲刺，将差距从9秒缩短到了1.5秒，最终以第四冲过了终点线。
红牛正在考虑是否在2021赛季用塞尔吉奥·佩雷兹取代阿尔本。但车队方面也一再表示，希望给予现任车手尽可能多的时间来争取这一席位。
在阿布扎比赛后，当被Motorsport.com问及这个结果对他的未来意味着什么时，阿尔本表示对于自己的表现很骄傲。
“就表现而言，我觉得这是我发挥最出色的一个周末，”阿尔本表示。 “我想对给予我大力支持的工厂和这里的伙计们说声感谢。我们没有放弃，一直在努力寻找解决方案，以让我更适应这款赛车，它开起来非常棘手。”
“但是在周末所有的压力下，为了取得最好的成绩，我一直在努力，我为自己感到骄傲，我觉得这为今年划上了圆满的句号。但这究竟够还是不够，说真的并非我能评价的。当然，我觉得我已经竭尽全力了。
“这只能由其他人来定夺了。”
在阿布扎比结束后，霍纳接受了天空体育F1频道的采访。英国人表示自己赞同阿尔本的自我评价，认为这是他本赛季最强大的一场比赛。
“亚历山大今天发挥得很出色，”霍纳说道。“这可能是他本赛季最强的一个周末，他表现得很好。他在比赛尾声给刘易斯施加了压力。这给了我们一整套完整的信息，现在我们可以去分析它，然后决定我们要做什么。”
当被问及何时可以做出车手人选的决定时，霍纳表示：“我相信一旦我们做出决定，你们就会知道。那不会花太久时间。”
翻译/小飞侠
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|Formula 1
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|阿布扎比大奖赛
|车手
|亚历山大 阿尔本
|Author
|Luke Smith
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阿尔本感觉已经为挽救红牛席位“尽了一切努力”
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