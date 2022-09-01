阿尔本满意斯帕第十名表现

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阿尔本在进入Q3后，得益于其他车手受到处罚从第六位发车，并在比赛中守在积分区的位置。

他在最后一次进站后受到来自阿斯顿·马丁车队的兰斯·斯特罗尔的压力，但威廉姆斯赛车令人印象深刻的最高尾速意味着他可以挡住加拿大人。

当斯特罗尔很难找到办法超过去时，他被兰多·诺里斯、角田裕毅、周冠宇和丹尼尔·里卡多追到了身后，而他们都有DRS。

但阿尔本最终以守在第10名完赛，领先于后面的赛车，并获得了他和威廉姆斯2022赛季的第四个积分。

阿尔本说：“在我看来，这是我在F1中参加过的最好的比赛之一。感觉最后一节只能坚持下去，我不能犯任何错误，否则我们会在直道上被超车。 但最高尾速救了我们，我很高兴我看到了格子旗。”

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

阿尔本对后视镜里越来越多的赛车并不感到沮丧，他说：“我看到的越多，感觉越好。我当时想，你知道吗，车阵正在形成，这很好，这意味着每个人自己都有一点压力。当只有你和后面的车时，他们可以承受往后退，他们可以再追上你，采取不同的战术。但当有车阵时，每个人都必须跟上速度，他们负担不起冷却轮胎或刹车的损失，不管是什么。 当我看到车阵时，我想是的，很好，放马过来吧！”

阿尔本还在澳大利亚和迈阿密依靠不寻常的策略进入积分区，但他认为斯帕是“几乎是一场纯粹的比赛”，助推威廉姆斯的前进。

“当然，我们在墨尔本有一场良好的比赛，同时我们在迈阿密有一场良好的比赛，” 阿尔本说。

今天我们和其他人的策略是一样的，我们因为今天的轮胎磨损太多所以无法有创造力。

“所以这就是那种靠感觉的事情之一，也许这不是我最好的比赛，但考虑到我们所拥有的和我们今天的速度，获得一分也干得非常好。 这对车队和每个人来说都很棒，这使我们更积极地面对在接下来的几场比赛。它使我们对蒙扎和这些低下压力的赛道的比赛更有信心。 我认为我们能够做得很好。”

翻译/Holiday