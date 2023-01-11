阿尔本仍在寻找与威廉姆斯无线电沟通的“最佳方式“

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在2020赛季末失去红牛的正式席位后，阿尔本担任了一年的替补车手，但于2022赛季加盟威廉姆斯后重返大奖赛。

这位英泰混血车手在威廉姆斯车队的赛季里表现令人印象深刻，在排名靠后的情况下为车队赢得8个积分中的一半，凭借一己之力赢得了好评。他也以此赢得了一份从2023年开始继续留在威廉姆斯的多年期合同。

但威廉姆斯内部的高层人士表示，他们希望阿尔本在比赛之余能对车队更“严苛”一点。包括车队前技术总监弗朗索瓦-谢维尔·德梅松曾在巴西表示，阿尔本需要更强硬一点，以更好地鞭笞车队前进。

对此阿尔本承认，要达到适当的平衡是“棘手的”，但他有信心能够“通过自己说的话创造更多价值”。

“当事情不对劲时，我会直言不讳，”阿尔本告诉Motorsport.com。“当事情超出我们的控制时，我也不觉得有必要只是用说的，或是用诸如此类的方法。每件事都需要以具有建设性且正确的方式去做。“

“我觉得红牛和威廉姆斯在心态上有细微的不同，文化也略有不同。这方面我仍在研究。显然，我希望以最有建设性的方式与车队沟通，而我仍在寻找这种最佳的沟通方式。”

Alex Albon, Williams FW44, Mick Schumacher, Haas VF-22, Nicholas Latifi, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

同时阿尔本补充表示，自己“在无线电通话和类似的事情方面非常激进”，是因为他“对某些事情感到沮丧，或者认为事情本应做得更好。”

“我有一点意识到，这并没有真正发挥出车队的最佳水平，所以你需要找到不同的方法来做到这一点，” 阿尔本表示。“所以我仍在与车队讨论如何做到这一点。正如我所说，这是理解团队的文化和心态，但也要让每个人都朝着基本相同的方向努力。”

威廉姆斯前领队约斯特·卡皮托在离开前曾表示，阿尔本“在车里和车外的表现完全不同”，但在达到正确的平衡方面正做得“越来越好”。

“他不是那种只会大喊大叫和咄咄逼人的人，” 卡皮托在赛季末的采访中说道。“他这样做是为了获得车队的尊重，与团队合作，保持友善，然后以另一种方式得到他想要的东西，而不是通过大喊大叫或咄咄逼人。”

翻译/小飞侠