阿尔坎承认法拉利犯错太多，但仍信任比诺托

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虽然今年法拉利重新站上大奖赛领奖台最高处，但在车手和制造商年度积分榜上，车队从赛季初领先红牛到还剩7场时基本大势已去。自从开局三战两胜之后，跃马的走势逐渐下跌，哪怕在个别比赛里拥有更快的赛车。而从比赛策略到进站换胎，以及两位车手查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯，都出现了太多明显失误。

法拉利自从2008年赢得制造商世界冠军之后，已经14个赛季无法夺取最高荣誉。2020年年中，法拉利主席阿尔坎曾在接受采访时，对刚刚上任一年多的比诺托表达了绝对的支持，相信他是带领跃马重返巅峰的正确人选。

本周末法拉利在蒙扎主场庆祝车队成立75周年。阿尔坎在接受《米兰体育报》采访时重申了对于比诺托及其团队的信任，但也重点强调了车队必须在犯错的地方做出改进。

“我们对马蒂亚·比诺托非常有信心，并且感谢他和我们所有工程师做的一切，”意大利人说到。“但毫无疑问，在马拉内罗、在车库、在维修区和赛车里的工作需要改进。我们必须继续取得进步，机械师、工程师、车手都须如此，显然还有整个管理团队，包括车队领队。我们已经看到，在可靠性、驾驶和策略方面仍然有太多失误。”

John Elkann, FIAT Chrysler Automobiles Chairman with Ferrari team members Photo by: Ferrari

“给予比诺托和他的团队信任是正确的决定，而且已经得到了回报。多亏了他们，我们有竞争力并且再次获胜。但我并不满意，因为我认为我们总是可以做得更好。”

从现在至2025赛季，F1技术规则基本全部冻结，而红牛即将成为2014年混合动力时代开始以来，除梅赛德斯之外第一支赢得双料世界冠军的车队。

对于法拉利能否在2026年进入新一循环的动力单元规则之前赢得总冠军，阿尔坎认为只要车队提高可靠性就有机会。

“我们的第一个目标是要有竞争力。如果你没有，那么你无路可走，而你总是可以在可靠性方面下功夫，”他说到。“这就是为什么我相信，在2026年之前法拉利将再次赢得制造商和车手总冠军，查尔斯·莱克勒克将带领车队前进。我们很幸运，有两名优秀的车手，可能是F1中最强的组合。”