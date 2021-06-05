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Formula 1 / Azerbaijan GP 自由练习报告

阿塞拜疆FP3：加斯利居首，汉密尔顿进入前三

AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利在阿塞拜疆大奖赛第三节自由练习里，攀升到时间榜第一，领先红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹0.3秒之多。

阿塞拜疆FP3：加斯利居首，汉密尔顿进入前三

        两辆AlphaTauri赛车在排位赛前的最后一个练习阶段开始后圈速惊人。当其他赛车纷纷用较硬的轮胎进行练习时，加斯利和新秀队友角田裕毅用软胎跑出的时间，长时间占据着前两位。

        眼看60分钟的阶段接近过半，马克斯·维斯塔潘在15号弯蹭到护墙后，导致了红旗。此后不久，尼古拉斯·拉蒂菲和卡洛斯·塞恩斯分别在3号弯和15号弯走上逃生区，而尼基塔·马兹平也在15号弯蹭到了鼻翼。进入最后10 分钟，赛道又短暂地进入虚拟安全车状态。

        尽管后半段有些混乱，但是加斯利在最后一个计时圈里进一步提高个人时间，最终成为排位赛前的标杆，并且定格在1分42.251秒。周五第二节练习里最快的佩雷兹短暂地上升到第一，但很快被加斯利以0.344秒的优势超过。

        梅赛德斯度过了艰难的周五之后，利用宵禁前的时间对赛车进行了疯狂的整改。但是在最后一节练习开始后，依然看上去没有找到状态。不仅如此，刘易斯·汉密尔顿的赛车还出现了损坏。

        最后的虚拟安全车出现时，两位梅赛德斯车手排在第17、18位，仅仅位于哈斯的两名新秀之前。但是，汉密尔顿在最后一次努力，在借助了佩雷兹的尾流之后，一口气冲到了第三，并且做出了第三计时段的最快时间。

        英国人在超过两位法拉利车手的同时，帮助梅赛德斯在本周末开始以来第一次进入时间榜前三。不过，他的队友瓦尔特利·博塔斯，只是提高到第13位，落在阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔和兰斯·斯特罗尔之后。

        迈凯伦的兰多·诺里斯以0.005秒之差，尾随两位法拉利车手，但排在了Alpine的费尔南多·阿隆索之前。角田裕毅最终也进入了前十名，而且领先埃斯特班·奥康和丹尼尔·里卡多。

        维斯塔潘在撞上护墙之后，再也没有出场，只在本阶段里跑了5圈，并且在时间榜上排在第14名的阿尔法·罗密欧老将基米·莱科宁身后。

        在尾声阶段，乔治·拉塞尔向威廉姆斯车队报告了赛车动力丢失、挡位丢失的问题。而他也在本阶段的时间榜上落后于队友拉蒂菲、安东尼奥·吉奥维纳兹。

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