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Formula 1 / Azerbaijan GP 自由练习报告

阿塞拜疆FP1：维斯塔潘高居第一，汉密尔顿锁死后仅P7

马克斯·维斯塔潘在阿塞拜疆大奖赛第一节自由练习中领跑时间榜，而梅赛德斯车手位列前六名之外。

阿塞拜疆FP1：维斯塔潘高居第一，汉密尔顿锁死后仅P7

时隔两年，巴库再次举办大奖赛。不过与摩纳哥时不同的是，这场本赛季的第二场街道赛不对公众开放。

在摩纳哥获胜后第一次登上车手积分榜头名的维斯塔潘，在先用中性胎做出第六快单圈时间的情况下，在还剩10分钟左右时换上软胎并做出一圈1分43.184秒。这让他超过了排名前二的法拉利组合查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯，尽管优势只有0.043秒。

摩纳哥人此前用软胎跑出1分43.227秒，比队友快了将近0.3秒。而塞尔吉奥·佩雷兹则驾驶着另一辆红牛赛车，做出了第四快的时间，落后塞恩斯0.1秒。

迈凯伦的丹尼尔·里卡多和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利分列第五和第六。七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿因为锁死了轮胎，导致第二圈尝试不理想。而他最终个人的最快时间仅仅排在第七。相比之下，博塔斯对赛车感觉挣扎，没能做出有竞争力的时间，只是勉强挤在第十，落在迈凯伦的兰多·诺里斯和Alpine的费尔南多·阿隆索之后。

两位阿尔法·罗密欧车手排在前十名之后，基米·莱科宁比安东尼奥·吉奥维纳兹稍快0.1秒。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔位列第13。而早期曾跑出赛道的角田裕毅排在第14位，列塞巴斯蒂安·维特尔和埃斯特班·奥康之前。威廉姆斯和哈斯的四名车手排在最后，乔治·拉塞尔在四人中最靠前，并且领先队友尼古拉斯·拉蒂菲0.3秒之多。而米克·舒马赫至少继续压制着尼基塔·马兹平。

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