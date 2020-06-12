F1宣布阿塞拜疆、新加坡和日本大奖赛取消

受到全球新冠肺炎疫情影响，2020赛季未能在原定的3月15日揭幕，而是现在改为7月5日在奥地利红牛环赛道举行第一场比赛。

此前，澳大利亚、摩纳哥、法国和荷兰的四场大奖赛已经确定不会在今年举行，如今取消名单上再增添了三场比赛。

阿塞拜疆巴库和新加坡的取消原因与摩纳哥基本一样，由于是城市里的街道赛，需要临时搭建赛道。尽管疫情正在缓解，但是由于疫情下各个国家出台了旅行限制，使得办赛所需要的劳动力无法得到保障。至于日本，原本与铃鹿F1比赛间隔一个星期的MotoGP茂木赛站，已经在本月初取消。

按照已经确定的“上半赛季”欧洲部分的赛程，从7月第一个周末开始，将在10周内于奥地利、英国、匈牙利、西班牙、比利时和意大利完成8场比赛，而且目前定下的赛道不会对外开放，从最大程度上打造一个独立的卫生安全的“生态环境”。届时，参赛人员和车手不仅将常规接受病毒检测，同时必须严格遵守外出限制的规定，否则将被取消围场证件。

2020年作为F1七十周年纪念，原本将创纪录地进行22场大奖赛。如今还剩下巴林、越南、中国、加拿大、俄罗斯、美国、墨西哥、巴林和阿布扎比。但是鉴于美洲的局势依然严峻，蒙特利尔、奥斯汀、墨西哥城和圣保罗办赛的可能性被打上很大的问号，而越南正面临与阿塞拜疆、新加坡类似的问题。

F1的目标依然是在今年年内完成15-18场大奖赛。F1首席执行官切斯·凯利在早些时候表示不急于确定余下的赛程。竞赛总监罗斯·布朗昨天再次表达了制定出“完整赛历”的信心，他确定巴林和阿布扎比的比赛一定会保留，同时不排除增加原本不在赛历上的欧洲赛道。

“方方面面都被考虑到了，而我认为我们可以制定出一个非常好的下半赛季。有些比赛不会进行，可能会加入一些比赛，但很多事情正在进行中，”英国人在F1官方网站上表示。

“有几条优秀的欧洲赛道是我们可以增加1-2场比赛的，来确保我们拥有一个完整的赛季。我们不会宣布，因为还在张罗之中。”

“我们真正想要避免的是宣布了又修改。我们也需要足够早地宣布，这样人们就能做计划。我们希望下半赛季的一些比赛可以有观众，所以我们需要为售票和推广留出时间。”

可以理解的是，F1方面已经向索契、上海、巴林、阿布扎比的推广方询问过办两场比赛的意向，不过目前只有索契公开表达了欢迎的态度。而布朗暗示巴林或许将以不同的赛道结构举行第二场比赛。