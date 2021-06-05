阿塞拜疆排位赛：莱克勒克神奇摘下杆位，汉密尔顿逆袭进入第一排

本产排位赛混乱异常，三个阶段里出现了四面红旗，第一阶段就耗时40分钟，是原时间的两倍还多。而随着梅赛德斯在汉密尔顿这边恢复了竞争力，杆位之争也形式复杂。

Q3开始后，当汉密尔顿做出一圈1分41.450秒时，跟在他身后的莱克勒克借助梅赛德斯赛车制造的滑流——可以提速0.6秒左右，跑出1分41.218秒，占据了第一的位置。此时，红牛的马克斯·维斯塔潘落后汉密尔顿0.113秒，排在第三。

由于滑流的效应如此之大，第二个计时圈开始前，所有车手既试图利用前车的尾流，又尝试防止身后对手占自己的便宜。没想到，本赛季第一次进入Q3的日本新秀角田裕毅在3号弯直接冲上了围墙。而在他身后的卡洛斯·塞恩斯被分神后，刹车不及，直接冲到了逃生区的墙上。红旗就此出现。

此时排位赛时间基本走完，这意味着莱克勒克连续两场排名第一，而梅赛德斯在艰苦的周五之后重整旗鼓，由汉密尔顿抢到了第一排的发车位置。

整个周末表现惊人的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利则击败了塞恩斯，将与前红牛队友马克斯·维斯塔潘一起从第二排发车。

迈凯伦的兰多·诺里斯在计时器归零时排名第六。但是他涉嫌违反红旗程序，面临着赛后调查。而前两个阶段里表现神勇甚至有争夺杆位机会的佩雷兹，在个人第一圈的时间不理想，只为列第七。而尽管最后时刻撞墙，角田获得了第八名，领先Alpine的费尔南多·阿隆索和梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯。

Q2同样以戏剧化的方式结束。最后时刻，多位车手都在为晋级而努力，包括但是暂列第13位的迈凯伦车手丹尼尔·里卡多。结果，澳大利亚人在3号弯撞墙，处罚了本场排位赛的第三面红旗。他不仅自己遭到淘汰，同时妨碍了正在做计时圈的塞巴斯蒂安·维特尔和埃斯特班·奥康。后两者都在提高个人时间，但是不得不放弃。

由于赛会宣布Q2不会继续再次开始，排在第10位的阿隆索涉险过关。而阿斯顿·马丁的四届世界冠军车手以0.03秒之差倒在及格线前。同时，西班牙人的队友也以不到0.1秒的差距被挡在第三阶段门外。英国人在第三节自由练习里遇到了动力单元问题，车队为他换回了旧引擎，并且成功在排位赛开始后不久为他装完了赛车。基米·莱科宁代表阿尔法·罗密欧进入Q2之后，止步于第14名，领先威廉姆斯的乔治·拉塞尔。

Q1开始没几分钟，兰斯·斯特罗尔在他的飞驰圈进行到15号弯时撞墙，草草结束了自己的排位赛，而赛会出示了红旗。此时，只有莱克勒克一人做出了时间，而其他赛车不得不直接返回维修区。这对车队的轮胎管理带来了挑战，因为轮胎温度势必下降。梅赛德斯的两辆赛车原本用中性胎，不得不为此换上软胎。

好不容易Q1重新开始，但在还剩10分钟时，阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹也在15号弯冲上了水泥墙，再次引发了红旗。

在阿斯顿·马丁和阿尔法·罗密欧各有一辆赛车提前退出之后，Q2的晋级机会大大提高。拉塞尔的队友尼古拉斯·拉蒂菲以及两位哈斯车手遭到淘汰，其中米克·舒马赫比队友尼基塔·马兹平快乐0.08秒，成为赛季开始至今两人排位赛成绩最接近的一次。